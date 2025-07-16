Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Костиков: рост ВВП и курс рубля помогли РФ укрепиться в топе экономик мира
Стойкий макияж для жаркой погоды: советы визажиста
Как безопасно обогнать колонну фур на двухполосной трассе — рекомендации водителям
PLOS: загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами
Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад
В Екатеринбурге откроется киберарена на 400 мест в конце лета 2025
Рецепт яичницы по-кабардински с варкой яиц в сметане за 10 минут
Эпидемиологи назвали лептоспироз главной инфекцией от городских крыс
Садоводы поливают перец раствором мочевины и суперфосфата для богатого урожая

Сигаретный след исчезает за 10 минут — правда или магия кухни

Картофель и уксус против сигаретных ожогов на мебели: эффективные методы
2:02
Недвижимость

Кажется, нет ничего более обидного, чем обнаружить на любимом диване или кресле след от сигареты. Ожог быстро бросается в глаза, а если не отреагировать сразу — может остаться с вами надолго. К счастью, избавиться от следов не так сложно, как кажется! Важно только знать, с чего начать и что использовать.

Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном

Универсальный помощник — уксус

Почти в каждом доме найдётся уксус, а его возможности часто недооценивают. Для удаления тёмного ореола и запаха дыма на хлопке или льне:

  • сначала обработайте место ожога влажной тканью, чтобы убрать золу,
  • смочите ватный диск уксусом,
  • аккуратно протрите повреждённый участок, немного выходя за края,
  • оставьте на 10 минут,
  • промокните бумажным полотенцем.

Обратите внимание: для кожи и микрофибры уксус не подходит — может только навредить.

Пищевая сода: чистка и освежение

Если ожог не слишком глубокий, пригодится пищевая сода:

  • смешайте 3 части соды и 1 часть воды до пасты,
  • нанесите на след от сигареты, подождите 15 минут,
  • обработайте мягкой зубной щёткой,
  • удалите пасту влажной салфеткой и дайте высохнуть.

Сода не только убирает запах, но и бережно очищает волокна.

Картофель — природная хитрость

Неожиданное решение — обычный сырой картофель. Особенно хорошо работает на бархате и синтетике:

  • разрежьте картофель пополам,
  • срезом аккуратно потрите повреждённое место,
  • сок смягчит ткань, снизит видимость ожога,
  • спустя 5-10 минут промокните сухой салфеткой.

Если ткань проколота, понадобятся дополнительные шаги: аккуратно состригите оплавленные волокна маникюрными ножницами, а углубление заполните нитями похожего оттенка, используя клей для ткани. Для ковров можно вырезать ворс с незаметного участка и вклеить на повреждённое место.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком Аудио 
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Домашние животные
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Сомнолог Завалко: ночные кошмары могут быть связаны с дыханием и психикой
ВМС США приняли последний корабль класса Independence
Эта часть Греции лучше, чем вы думаете: рай на берегу Ионического моря ждёт своего туриста
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Зоологи Арктического института подтвердили прозрачность шерсти белого медведя
Эксперты отмечают низкую эффективность наказания за нарушение правил тонировки
Агрономы советуют поливать огурцы йодом с молоком для богатого урожая
Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине
Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 52 тыс. тонн
Козий сыр: альтернатива творогу с бонусом для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.