Сигаретный след исчезает за 10 минут — правда или магия кухни

Картофель и уксус против сигаретных ожогов на мебели: эффективные методы

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, нет ничего более обидного, чем обнаружить на любимом диване или кресле след от сигареты. Ожог быстро бросается в глаза, а если не отреагировать сразу — может остаться с вами надолго. К счастью, избавиться от следов не так сложно, как кажется! Важно только знать, с чего начать и что использовать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном

Универсальный помощник — уксус

Почти в каждом доме найдётся уксус, а его возможности часто недооценивают. Для удаления тёмного ореола и запаха дыма на хлопке или льне:

сначала обработайте место ожога влажной тканью, чтобы убрать золу,

смочите ватный диск уксусом,

аккуратно протрите повреждённый участок, немного выходя за края,

оставьте на 10 минут,

промокните бумажным полотенцем.

Обратите внимание: для кожи и микрофибры уксус не подходит — может только навредить.

Пищевая сода: чистка и освежение

Если ожог не слишком глубокий, пригодится пищевая сода:

смешайте 3 части соды и 1 часть воды до пасты,

нанесите на след от сигареты, подождите 15 минут,

обработайте мягкой зубной щёткой,

удалите пасту влажной салфеткой и дайте высохнуть.

Сода не только убирает запах, но и бережно очищает волокна.

Картофель — природная хитрость

Неожиданное решение — обычный сырой картофель. Особенно хорошо работает на бархате и синтетике:

разрежьте картофель пополам,

срезом аккуратно потрите повреждённое место,

сок смягчит ткань, снизит видимость ожога,

спустя 5-10 минут промокните сухой салфеткой.

Если ткань проколота, понадобятся дополнительные шаги: аккуратно состригите оплавленные волокна маникюрными ножницами, а углубление заполните нитями похожего оттенка, используя клей для ткани. Для ковров можно вырезать ворс с незаметного участка и вклеить на повреждённое место.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.