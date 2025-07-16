Сигаретный след исчезает за 10 минут — правда или магия кухни

Кажется, нет ничего более обидного, чем обнаружить на любимом диване или кресле след от сигареты. Ожог быстро бросается в глаза, а если не отреагировать сразу — может остаться с вами надолго. К счастью, избавиться от следов не так сложно, как кажется! Важно только знать, с чего начать и что использовать.
Почти в каждом доме найдётся уксус, а его возможности часто недооценивают. Для удаления тёмного ореола и запаха дыма на хлопке или льне:
Обратите внимание: для кожи и микрофибры уксус не подходит — может только навредить.
Если ожог не слишком глубокий, пригодится пищевая сода:
Сода не только убирает запах, но и бережно очищает волокна.
Неожиданное решение — обычный сырой картофель. Особенно хорошо работает на бархате и синтетике:
Если ткань проколота, понадобятся дополнительные шаги: аккуратно состригите оплавленные волокна маникюрными ножницами, а углубление заполните нитями похожего оттенка, используя клей для ткани. Для ковров можно вырезать ворс с незаметного участка и вклеить на повреждённое место.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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