Патчи, пена и немножко магии: антикризисные лайфхаки для дома

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Способы заделать дыры в стене без шпаклёвки: обзор эффективных решений
2:11
Недвижимость

Каждый сталкивался с ситуацией, когда после неудачно повешенной картины или перестановки мебели на стене появляется дыра. Даже маленькое отверстие может со временем привести к сквознякам, проникновению влаги или просто портить интерьер. Главное — не затягивать с ремонтом и знать простые способы устранения дефектов без использования классической затирки.

Ремонт
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт

Полиуретановая пена — быстрый помощник

Когда отверстие среднего или небольшого размера, на выручку приходит монтажная пена. Она не только заполняет пустоты любой формы, но и обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Достаточно встряхнуть баллон, нанести пену через насадку в отверстие, подождать полчаса, срезать излишки и зашлифовать поверхность. После — можно приступать к покраске.

Гипс и даже обычный мел

Маленькие дырочки, например, от гвоздя, легко скрыть обычным школьным мелом — натрите его в отверстие, и оно станет практически незаметным. Это временное решение, но оно подходит, если требуется быстрая маскировка до основательного ремонта.

Для более надежного результата стоит использовать строительный гипс или готовые гипсовые пластыри. Смешайте порошок с водой до густой массы, заполните отверстие шпателем, дайте высохнуть, а затем обработайте поверхность.

Быстросохнущий цемент для крупных повреждений

Если дырка в стене достаточно большая, лучше всего подойдет быстро схватывающийся цемент. Приготовьте раствор по инструкции, аккуратно заполните отверстие, после высыхания зашпаклюйте и покрасьте. Для особо крупных полостей иногда стоит дополнительно вставить металлическую сетку для укрепления.

Эпоксидный клей и другие подручные средства

Двухкомпонентный эпоксидный клей — отличное решение для ремонта глубоких и сложных трещин, особенно если нужно прочное сцепление. Для мелких отверстий подойдут даже оригинальные лайфхаки — плотная бумага, самодельные патчи, а иногда даже зубная паста (но только как временная мера).

Уточнения

Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel — лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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