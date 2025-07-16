Желтые тени на стенах: секретный код разрушения для внимательных глаз

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2:08
Недвижимость

Заметили странные следы на мебели или деревянном полу? Возможно, у вас появились незваные гости, способные превратить уютный дом в настоящий испытательный полигон. Термиты — не такие безобидные насекомые, как кажется на первый взгляд.

Муравьи
Фото: commons.wikimedia.org by Bradley Rentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Муравьи

Как понять, что в доме появились термиты

Чем раньше вы обнаружите этих вредителей, тем проще будет спасти свой дом. Есть один простой способ: положите мокрый картон в подвале или на чердаке. Термиты обожают целлюлозу и обязательно "придут на ужин”, если живут рядом.

Не путайте термитов с жучками-древоточцами: хотя оба вида питаются древесиной, внешне они сильно отличаются. Термиты имеют светлое, слегка удлинённое тело, иногда с крыльями, которое с возрастом темнеет. Даже если они не издают звуков, их присутствие можно вычислить по характерной пыли из фекалий, напоминающей мелкие комочки.

Как распознать признаки заражения

Особенность термитов — они уничтожают дерево изнутри, часто не оставляя следов на поверхности. Если древесина выглядит нормальной, но стала хрупкой или ломкой, стоит проверить ее изнутри. Появление пустот или проседание досок — тревожный сигнал.

В период с конца сентября по октябрь термиты особенно активны. Если заметили насекомых желтовато-белого цвета, с толстыми тельцами и крыльями, стоит насторожиться.

Как защитить дом от термитов

Влажные места и большое количество дерева — идеальная среда для этих насекомых. Не ставьте деревянную мебель там, где часто скапливается влага. Убедитесь, что нет протечек, а трещины в стенах хорошо заделаны.

Современные материалы для мебели и отделки часто уже обработаны от вредителей, но если в вашем доме есть старые предметы или паркет, будьте особенно внимательны.

Профилактика — ключ к безопасности: следите за чистотой, не копите мусор и старайтесь поддерживать низкую влажность.

Уточнения

Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, входящий в отряд таракановые.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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