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Цитрусы, гвоздика и другие враги мух: кухонные лайфхаки против нашествия

Натуральные средства для защиты дома от мух
2:33
Недвижимость

С приходом тёплого времени года насекомые всё чаще появляются в квартирах, особенно если поблизости есть запахи еды или органических отходов. Больше всего досаждают мухи: стоит оставить окно открытым, и эти гости тут как тут, но выбраться обратно у них обычно не получается. Почему мухи продолжают биться в стекло, хотя выход вроде бы рядом?

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Что привлекает мух в дом

  • Мухи чувствуют запахи на большом расстоянии и легко находят путь к еде. Они выбирают помещение, где тепло, безопасно и легко размножаться. Причины проникновения просты: открытые фрукты, остатки пищи, мусор без крышки — всё это быстро привлечёт насекомых.
  • Мухи откладывают яйца на разлагающиеся остатки, поэтому, если оставить отходы на виду, можно столкнуться не только с одной мухой, но и с целым гнездом.

Почему мухи не могут улететь через открытое окно

Они ориентируются по свету и запахам, а не так, как люди — визуально. Их глаза состоят из тысяч омматидий, которые отлично различают движение, но практически не дают чёткого представления о пространстве и не адаптируются к свету.
Именно поэтому мухи не распознают стекло как преграду — оно для них невидимо, они могут часами ударяться о стекло, не понимая, что путь на свободу совсем рядом.

Как избавиться от мух в квартире

Чтобы вывести муху, не обязательно использовать агрессивные химикаты. Вот простые натуральные решения:

  • Эвкалиптовое масло. Его резкий запах отпугивает насекомых. Достаточно капнуть немного масла в аромалампу или диффузор с водой.
  • Перец. Поставьте на подоконник блюдце с водой и чёрным перцем — резкий аромат не понравится мухам.
  • Мята и уксус. Смешайте пучок свежей мяты и пол-литра уксуса в ёмкости, закройте и дайте настояться неделю. Готовый раствор можно распылить по дому.
  • Базилик. Поставьте горшок с базиликом на кухне или подоконнике — запах отпугивает мух и скрывает ароматы еды.
  • Цитрусовые с гвоздикой. Сложите дольки апельсина или лимона и несколько гвоздик в блюдце, поставьте у окон и дверей.
  • Регулярная уборка, отсутствие открытых остатков пищи и проветривание помогут сократить количество мух в доме и сделать атмосферу приятной и безопасной.

Уточнения

муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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