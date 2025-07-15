Чистка по правилам выживания: советы для тех, кто не хочет видеть грибок

Плесень в ванной — это не просто досадное недоразумение, а реальная угроза для здоровья и уюта. Даже в самых маленьких щелях плитки может за короткое время появиться колония грибка, особенно если помещение плохо проветривается и часто остаётся влажным. К счастью, регулярная и грамотная уборка помогает не только сохранить блеск плитки, но и защитить дом от неприятного запаха и разрушения затирки.
Перед тем как приступить к уборке, важно определить тип плитки в вашей ванной. Керамика и фарфор хорошо очищаются раствором лимонного сока или уксуса с водой (в соотношении 1:1), а вот натуральный камень и мрамор не терпят кислот — для них подойдут только специальные средства или очень мягкое мыло, разбавленное водой. Не используйте абразивы для любой плитки, чтобы не поцарапать поверхность.
Если у вас несколько типов поверхностей, лучше ограничиться мыльным раствором. Абразивные и кислотные средства могут нанести вред камню или мрамору.
Зависит от интенсивности использования ванной. Для поддержания идеальной чистоты профессионалы советуют протирать плитку хотя бы раз в неделю. Если ванная используется редко, достаточно и раз в месяц, а для гостевых санузлов — одного раза в квартал или после прихода гостей.
Простая ежедневная привычка — провести скребком по стенам после душа — заметно снижает риск появления плесени и налёта.
Для стен:
Для пола:
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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