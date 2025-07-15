Чистка по правилам выживания: советы для тех, кто не хочет видеть грибок

Эффективные средства для удаления грязи и известкового налета с плитки

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень в ванной — это не просто досадное недоразумение, а реальная угроза для здоровья и уюта. Даже в самых маленьких щелях плитки может за короткое время появиться колония грибка, особенно если помещение плохо проветривается и часто остаётся влажным. К счастью, регулярная и грамотная уборка помогает не только сохранить блеск плитки, но и защитить дом от неприятного запаха и разрушения затирки.

Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Волшебное средство для мытья плитки в ванной

Как подготовиться к чистке плитки

Перед тем как приступить к уборке, важно определить тип плитки в вашей ванной. Керамика и фарфор хорошо очищаются раствором лимонного сока или уксуса с водой (в соотношении 1:1), а вот натуральный камень и мрамор не терпят кислот — для них подойдут только специальные средства или очень мягкое мыло, разбавленное водой. Не используйте абразивы для любой плитки, чтобы не поцарапать поверхность.

Если у вас несколько типов поверхностей, лучше ограничиться мыльным раствором. Абразивные и кислотные средства могут нанести вред камню или мрамору.

Как часто нужно мыть плитку

Зависит от интенсивности использования ванной. Для поддержания идеальной чистоты профессионалы советуют протирать плитку хотя бы раз в неделю. Если ванная используется редко, достаточно и раз в месяц, а для гостевых санузлов — одного раза в квартал или после прихода гостей.

Простая ежедневная привычка — провести скребком по стенам после душа — заметно снижает риск появления плесени и налёта.

Набор для уборки

Перчатки

Губка, тряпка

Зубная щетка или маленькая щётка с мягкой щетиной

Лимонный сок, белый уксус или мягкое мыло

Пищевая сода

Вода, скребок, пульверизатор

Эффективная чистка плитки

Для стен:

Начните с затирки — используйте пасту из пищевой соды (или с уксусом для тёмных пятен), нанесите, подождите и аккуратно почистите щёткой.

Сверху вниз нанесите выбранное средство (спрей, раствор мыла или уксуса с лимонным соком), дайте впитаться.

Протрите плитку губкой или щёткой круговыми движениями, не пропуская участков.

Тщательно промойте поверхность водой, затем протрите сухой тряпкой.

Для пола:

Сначала подметите пол.

Разведите в ведре пару ложек мягкого средства для мытья посуды.

Протрите плитку шваброй, затем обязательно высушите пол сухой тряпкой.

Практические советы

Для стойких пятен используйте смесь перекиси водорода, соды и капли средства для мытья посуды, но только на керамике.

Отбеливатель используйте осторожно — порошковые составы действуют мягче.

Регулярно проветривайте ванную.

Герметизируйте затирку и каменные поверхности каждые 6 месяцев.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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