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Кирпич, дерево или блоки: что лучше для дома — правда, которую не расскажут в рекламе

Сравнение кирпича, дерева и керамоблока для строительства дома по данным специалистов
Недвижимость

Строительство дома — это не только выбор проекта, но и решение, из чего строить. Удивительно, но даже среди опытных застройщиков нет единства: мнения расходятся, а форумы полны противоречий. Почему? Потому что идеального материала не существует. Всё зависит от климата, цели постройки, типа почвы и даже сезона. Но есть те, что подходят лучше других. Разберёмся!

строительство дома
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
строительство дома

Кирпич: классика на века

Керамический или силикатный — оба надёжны и прочны. Их плюсы:

  • Долговечность — до 100 лет.
  • Отличная тепло- и звукоизоляция.
  • Стены "дышат", создавая уют.
  • Безопасность: огнестойкость и экологичность.

Но есть нюансы: материал тяжёлый, требует крепкого фундамента и хорошо "тянет" воду. А ещё - работать с ним можно только в тёплую погоду.

Важно: "Стройка из кирпича может затянуться, ведь кладочные работы зависят от температуры и времени на усадку.”

Керамоблок: быстро и тепло

Изготавливается из глины и опилок, блоки лёгкие, но хрупкие. Подходят для дач и одноэтажных домов.

Плюсы:

  • Один блок заменяет 15 кирпичей — это экономия времени и раствора.
  • Тепло держит отлично, стены не требуют утепления.
  • Не перегружает фундамент.
  • Натуральный и пожаробезопасный.

Минусы — боится влаги и легко повреждается при транспортировке.

Дерево: натурально и уютно

Дом из бруса или брёвен — это:

  • Быстрая сборка (до 3 недель);
  • Отличный микроклимат внутри;
  • Не нужен массивный фундамент;
  • Экологичность на высшем уровне.

Но: дерево горит, требует ухода, и не самое тёплое зимой.

Другие варианты:

  • Газоблок — лёгкий, удобный, но фасад быстро трескается;
  • Керамзитоблок — лёгкий и прочный, но требует отделки;
  • Шлакоблок — дешёвый, но зависит от качества наполнителя;
  • Каркасный дом — быстро и дёшево, но плохая шумоизоляция.

На что смотреть при выборе:

  • Прочность, тепло- и звукоизоляция;
  • Экологичность и влагостойкость;
  • Климат региона и тип почвы;
  • Сроки и сезон строительства;
  • Наличие материалов в регионе.

Совет: "Если не уверены — проконсультируйтесь с опытными строителями. Иногда материал на бумаге один, а по факту — совсем другой.”

Что в итоге

Нет универсального ответа. Но, зная нюансы, вы сможете выбрать оптимальный материал для себя. Главное — не гонитесь за модой, ориентируйтесь на практичность и условия именно вашей стройки.

Уточнения

Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) - материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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