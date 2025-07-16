Передали квартиру в семье — а налоговая уже стучит в дверь

Можно ли продать квартиру брату или оформить ипотеку у мужа? Да, но с важными оговорками. Сделки с недвижимостью между родственниками — не редкость, но при этом остаются самыми сложными и внимательными с точки зрения закона.
Важно понимать разницу между "близкими" и "взаимозависимыми":
Эти категории влияют на правомерность и последствия сделок: от возможности возврата налога до юридической силы сделки.
Чтобы избежать налога, стороны иногда занижают цену недвижимости в договоре. Но проверка быстро выявляет несоответствия. Поэтому сделки между родственниками — зона повышенного внимания налоговой инспекции.
Процедура не отличается от обычной:
Если покупка происходит у взаимозависимого родственника, получить имущественный вычет 13% (до 650 000 ₽) не получится — ни на квартиру, ни на проценты по ипотеке.
Если родственник продаёт недвижимость по ипотеке, он обязан доказать, что у него есть другое жильё. Подойдёт прописка по новому адресу или выписка из ЕГРН. Это защита банка от фиктивных сделок.
Родители не могут купить жильё у своих детей и наоборот, даже если речь идёт о материнском капитале — такую сделку могут признать недействительной. Государство строго следит за правами ребёнка.
Недвижимость, нажитая в браке, — это общая собственность. Один супруг не может продать или подарить свою долю другому — формально она и так уже принадлежит обоим.
Сделки между родственниками законны, но сложны. Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать все формальности, готовить документы заранее и помнить: доверие — хорошо, а юридическая защита — лучше.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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