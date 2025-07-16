Передали квартиру в семье — а налоговая уже стучит в дверь

ФНС предупредила о рисках фиктивных сделок при продаже недвижимости в семье

3:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли продать квартиру брату или оформить ипотеку у мужа? Да, но с важными оговорками. Сделки с недвижимостью между родственниками — не редкость, но при этом остаются самыми сложными и внимательными с точки зрения закона.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина со своей мамой

Кто считается родственником

Важно понимать разницу между "близкими" и "взаимозависимыми":

Близкие — это родители, дети, внуки, бабушки, дедушки, братья и сестры.

Взаимозависимые — супруги, усыновители и усыновлённые, опекуны и подопечные.

Эти категории влияют на правомерность и последствия сделок: от возможности возврата налога до юридической силы сделки.

Почему налоговая следит за такими сделками

Чтобы избежать налога, стороны иногда занижают цену недвижимости в договоре. Но проверка быстро выявляет несоответствия. Поэтому сделки между родственниками — зона повышенного внимания налоговой инспекции.

Как проходит стандартная купля-продажа

Процедура не отличается от обычной:

Обсуждение условий.

Подготовка документов.

Подписание договора (или предварительного соглашения).

Регистрация сделки.

Передача жилья и окончательный расчёт.

Налоговый вычет: кому не положен

Если покупка происходит у взаимозависимого родственника, получить имущественный вычет 13% (до 650 000 ₽) не получится — ни на квартиру, ни на проценты по ипотеке.

Покупка в ипотеку: нужны дополнительные документы

Если родственник продаёт недвижимость по ипотеке, он обязан доказать, что у него есть другое жильё. Подойдёт прописка по новому адресу или выписка из ЕГРН. Это защита банка от фиктивных сделок.

Что с несовершеннолетними

Родители не могут купить жильё у своих детей и наоборот, даже если речь идёт о материнском капитале — такую сделку могут признать недействительной. Государство строго следит за правами ребёнка.

Сделки между супругами: чаще всего невозможны

Недвижимость, нажитая в браке, — это общая собственность. Один супруг не может продать или подарить свою долю другому — формально она и так уже принадлежит обоим.

Плюсы сделок с родственниками

Проще договориться.

Нет нужды в риелторе.

Меньше рисков мошенничества.

Минусы — неочевидные, но важные

Нет налогового вычета.

Возможны семейные конфликты.

Сложности с маткапиталом и несовершеннолетними.

Повышенное внимание со стороны налоговой.

Полезно знать

Дарение от близкого родственника не облагается налогом.

Для доказательства оплаты лучше использовать безнал.

Нотариус обязателен при сделках с долями или несовершеннолетними.

Что в итоге

Сделки между родственниками законны, но сложны. Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать все формальности, готовить документы заранее и помнить: доверие — хорошо, а юридическая защита — лучше.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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