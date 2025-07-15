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Секрет идеальной уборки: как превратить свой дом в пятизвёздочный отель

Как сохранить чистоту в доме: 7 деталей, которые остаются незамеченными
2:03
Недвижимость

Свежевымытые поверхности, белоснежные простыни и приятный аромат — именно так выглядит идеальный номер в хорошем отеле. Многие мечтают воссоздать такую же атмосферу у себя дома, но далеко не у всех это получается. В чём же секрет?

Улыбающаяся женщина готова к уборке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улыбающаяся женщина готова к уборке

С чего начать уборку

Старшая горничная отеля The Grand в Йорке Лиза Уильямс уверена: если хотите, чтобы в доме было по-настоящему чисто, начинать нужно не с пылесоса или полов.

"Самое важное, о чём следует помнить, приступая к уборке, — это сначала вытереть пыль и продезинфицировать все точки соприкосновения. Позже можно легко не заметить такие вещи, как дверные ручки, выключатели света, краны и поручни, но при регулярном прикосновении к ним появляются бактерии", — объясняет Лиза.

Эти участки накапливают микробы быстрее всего, а значит, именно с них и стоит начинать наведение порядка. Иначе бактерии разнесутся по всей комнате во время дальнейшей уборки.

Порядок действий — ключ к идеальной чистоте

Лиза советует соблюдать определённую последовательность:

  • Очистите поверхности, к которым прикасаются чаще всего.
  • Перейдите к зонам, до которых руки добираются редко — зеркала, подоконники, абажуры.
  • Завершите уборку полами: пропылесосьте или вымойте их.

"Уборка в комнате в таком порядке гарантирует максимальную эффективность", — подчёркивает специалист.

Как добавить ощущения пятизвёздочного комфорта

После наведения порядка стоит уделить внимание деталям. Именно они превращают обычную комнату в настоящий номер из отеля.

  • Посмотрите на помещение глазами гостя. Это поможет заметить мелкие недочёты: пыль на зеркале, небрежно брошенная подушка или перекошенный коврик.
  • Слегка сбрызните комнату ароматным спреем с ненавязчивым запахом — это создаст атмосферу уюта и свежести.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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