Секрет идеальной уборки: как превратить свой дом в пятизвёздочный отель

Свежевымытые поверхности, белоснежные простыни и приятный аромат — именно так выглядит идеальный номер в хорошем отеле. Многие мечтают воссоздать такую же атмосферу у себя дома, но далеко не у всех это получается. В чём же секрет?
Старшая горничная отеля The Grand в Йорке Лиза Уильямс уверена: если хотите, чтобы в доме было по-настоящему чисто, начинать нужно не с пылесоса или полов.
"Самое важное, о чём следует помнить, приступая к уборке, — это сначала вытереть пыль и продезинфицировать все точки соприкосновения. Позже можно легко не заметить такие вещи, как дверные ручки, выключатели света, краны и поручни, но при регулярном прикосновении к ним появляются бактерии", — объясняет Лиза.
Эти участки накапливают микробы быстрее всего, а значит, именно с них и стоит начинать наведение порядка. Иначе бактерии разнесутся по всей комнате во время дальнейшей уборки.
Лиза советует соблюдать определённую последовательность:
"Уборка в комнате в таком порядке гарантирует максимальную эффективность", — подчёркивает специалист.
После наведения порядка стоит уделить внимание деталям. Именно они превращают обычную комнату в настоящий номер из отеля.
Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.
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