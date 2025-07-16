Деньги после ремонта: как их получить обратно через вычет

Затеяли ремонт и потратили круглую сумму на материалы и рабочих? Не упустите шанс вернуть часть этих расходов через налоговый вычет. Закон это позволяет, но важно знать тонкости. Ниже — вся нужная информация простыми словами.
Если вы официально трудоустроены и платите НДФЛ, то можете снизить налогооблагаемую базу и вернуть до 13% от затрат на ремонт. Максимум — 260 000 рублей. Главное — доказать расходы и уложиться в лимит имущественного вычета (2 млн рублей).
Право на вычет есть у:
Важно: юридическим лицам и ИП вычет не предоставляется.
В налоговую можно подать документы на:
А вот мебель, техника и уборка после ремонта — не подойдут. Также не получится учесть собственный труд, даже если вы всё делали сами.
Вычет возможен только при соблюдении всех условий:
Нужна уверенность в точности? Обратитесь к налоговому консультанту — он подскажет, какие именно траты можно включить в декларацию.
Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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