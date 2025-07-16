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Деньги после ремонта: как их получить обратно через вычет

ФНС России разъяснила правила имущественного вычета за ремонт жилья
2:16
Недвижимость

Затеяли ремонт и потратили круглую сумму на материалы и рабочих? Не упустите шанс вернуть часть этих расходов через налоговый вычет. Закон это позволяет, но важно знать тонкости. Ниже — вся нужная информация простыми словами.

помещение из ГВЛ
Фото: https://commons.wikimedia.org by Loughborough University Library, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
помещение из ГВЛ

Что такое вычет за отделку квартиры

Если вы официально трудоустроены и платите НДФЛ, то можете снизить налогооблагаемую базу и вернуть до 13% от затрат на ремонт. Максимум — 260 000 рублей. Главное — доказать расходы и уложиться в лимит имущественного вычета (2 млн рублей).

Кто может рассчитывать на возврат

Право на вычет есть у:

  • Собственников, зарегистрированных в квартире.
  • Владельцев жилья по договору соцнайма.
  • Собственников, не зарегистрированных, но имеющих документ на право собственности.

Важно: юридическим лицам и ИП вычет не предоставляется.

Какие траты учитываются

В налоговую можно подать документы на:

  • Покупку стройматериалов.
  • Услуги ремонтных бригад.
  • Демонтаж старых конструкций и вывоз мусора.
  • Установку сантехники, светильников, электрики и прочего оборудования.

А вот мебель, техника и уборка после ремонта — не подойдут. Также не получится учесть собственный труд, даже если вы всё делали сами.

Как оформить вычет: пошагово

  • Соберите документы — чеки, договоры, акты.
  • Заполните заявление — его форма есть на сайте ФНС.
  • Подайте документы — онлайн через личный кабинет, по почте или лично в налоговой.
  • Ожидайте перечисления — это может занять от 3 до 6 месяцев.
  • Не забудьте подать и налоговую декларацию с указанием понесённых расходов.

Что нужно помнить

Вычет возможен только при соблюдении всех условий:

  • Квартира приобретена без отделки.
  • Есть документы на собственность.
  • Все чеки и договора сохранены.
  • Расходы не превышают установленный лимит.

Нужна уверенность в точности? Обратитесь к налоговому консультанту — он подскажет, какие именно траты можно включить в декларацию.

Уточнения

Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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