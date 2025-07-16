Поддельная аренда в Москве: почему муниципальное жильё — поле для афер

Поддельные доверенности и дарственные: распространённые схемы мошенничества с жильём

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сделка кажется чистой, документы — в порядке, а через месяц вы узнаёте, что объект уже кому-то продан. Как такое возможно? Ответ прост: подделка документов — распространённая схема мошенничества на рынке недвижимости.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Дарственная от покойного

Одна из самых изощрённых афер — договор дарения, якобы заключённый с умершим. Сначала меняют дату смерти, затем подделывают подписи и создают фальшивые удостоверения личности. Добавляют фальшивые печати — и документ выглядит настоящим.

Лжедоверенность и мнимая купля-продажа

Мошенники оформляют фиктивную доверенность, действуют от имени собственника и продают недвижимость. Часто жертвы даже не догадываются, что подпись — искусственная, а нотариус на бумаге — вымышленный.

Аренда в Москве? Не спешите радоваться

Фальшивые договоры аренды муниципального жилья в столице — ещё одна уловка. Преступники подделывают бланки, печати управ и данные чиновников, после чего "сдают" помещения ничего не подозревающим арендаторам.

Закладные, аресты, наследство

В ход идут и фальшивые закладные, и поддельные постановления приставов о снятии ареста, и фиктивные свидетельства о праве на наследство. Подделывают всё - от ФИО до штампов и регистраций в реестрах.

Как защититься

Проверяйте документы: даты, печати, подписи.

Общайтесь с настоящим собственником лично.

Используйте услуги нотариуса.

Обращайтесь за экспертизой к юристам.

Избегайте "слишком выгодных" предложений.

Недвижимость — это не только квадратные метры, но и высокая зона риска. Будьте внимательны: потерять жильё можно не из-за невнимательности, а из-за чужой изобретательности.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.