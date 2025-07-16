Поддельная аренда в Москве: почему муниципальное жильё — поле для афер

Сделка кажется чистой, документы — в порядке, а через месяц вы узнаёте, что объект уже кому-то продан. Как такое возможно? Ответ прост: подделка документов — распространённая схема мошенничества на рынке недвижимости.
Одна из самых изощрённых афер — договор дарения, якобы заключённый с умершим. Сначала меняют дату смерти, затем подделывают подписи и создают фальшивые удостоверения личности. Добавляют фальшивые печати — и документ выглядит настоящим.
Мошенники оформляют фиктивную доверенность, действуют от имени собственника и продают недвижимость. Часто жертвы даже не догадываются, что подпись — искусственная, а нотариус на бумаге — вымышленный.
Фальшивые договоры аренды муниципального жилья в столице — ещё одна уловка. Преступники подделывают бланки, печати управ и данные чиновников, после чего "сдают" помещения ничего не подозревающим арендаторам.
В ход идут и фальшивые закладные, и поддельные постановления приставов о снятии ареста, и фиктивные свидетельства о праве на наследство. Подделывают всё - от ФИО до штампов и регистраций в реестрах.
Недвижимость — это не только квадратные метры, но и высокая зона риска. Будьте внимательны: потерять жильё можно не из-за невнимательности, а из-за чужой изобретательности.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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