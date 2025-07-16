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Просрочили газовый счётчик? Вот что вас ждёт — и это не только штраф

Газовики напомнили, когда обязательна поверка и замена счётчика в квартире
2:09
Недвижимость

Газовый счётчик — не просто прибор учёта, а ключ к корректным платежам. Его срок службы ограничен, и за промедление с заменой можно получить штраф. Но когда именно пора действовать?

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Когда приходит время менять счётчик

Обычно прибор служит 10-12 лет. Но важно помнить: срок отсчитывается не с момента установки, а с даты изготовления. Узнать её можно в паспорте устройства.

Иногда заменить счётчик приходится раньше — например, при поломке, утечке газа или по итогам неудачной поверки. В таком случае прибор признают непригодным, и придётся установить новый.

Как проходит замена

Процесс замены — не сложный, но строго регламентированный:

  • Выбираете подрядчика — это может быть ваша газовая компания или аккредитованная сторонняя организация.
  • Заключаете договор. Без него работы не начнутся.
  • Покупаете новый счётчик. Желательно — сертифицированный, с паспортом и межповерочным интервалом от 5 до 12 лет.
  • Происходит демонтаж и установка. Газ временно отключается.
  • Ожидаете пломбировку. Только после этого прибор вводится в эксплуатацию.

Сколько стоит замена

Цена зависит от региона и сложности работ. В среднем:

  • Услуга — от 3000 до 6000 рублей.
  • Счётчик — от 2000 до 7000 рублей.
  • Проверка — около 1000 рублей.

Есть и льготы: пенсионеры с минимальной пенсией, многодетные семьи и жители муниципального жилья могут не платить за замену вовсе.

А если проигнорировать

За несвоевременную замену — штраф 1000-2000 ₽. При угрозе жизни — до 30 000 ₽. Повторное нарушение может обойтись в 50 000 ₽. Так что лучше не откладывать.

Куда девать старый счётчик

Вы можете:

  • Отдать его в утилизацию.
  • Сдать на запчасти.
  • Или просто хранить до завершения всех расчётов — чтобы избежать недоразумений по показаниям.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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