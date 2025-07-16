Просрочили газовый счётчик? Вот что вас ждёт — и это не только штраф

Газовый счётчик — не просто прибор учёта, а ключ к корректным платежам. Его срок службы ограничен, и за промедление с заменой можно получить штраф. Но когда именно пора действовать?
Обычно прибор служит 10-12 лет. Но важно помнить: срок отсчитывается не с момента установки, а с даты изготовления. Узнать её можно в паспорте устройства.
Иногда заменить счётчик приходится раньше — например, при поломке, утечке газа или по итогам неудачной поверки. В таком случае прибор признают непригодным, и придётся установить новый.
Процесс замены — не сложный, но строго регламентированный:
Цена зависит от региона и сложности работ. В среднем:
Есть и льготы: пенсионеры с минимальной пенсией, многодетные семьи и жители муниципального жилья могут не платить за замену вовсе.
За несвоевременную замену — штраф 1000-2000 ₽. При угрозе жизни — до 30 000 ₽. Повторное нарушение может обойтись в 50 000 ₽. Так что лучше не откладывать.
Вы можете:
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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