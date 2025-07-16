Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта рыба лечит сердце и укрепляет кости: она — недооценённый источник здоровья
Что попробовать в гастрономической Мекке Пеньисколы: как найти бухту, о которой не знают туристы
Ветеринары назвали три способа уменьшить линьку домашних животных
Инновации на горизонте: Google рассматривает слияние Android и ChromeOS в единую платформу
Медики призвали ограничить соль для улучшения сна
Термозащита — не пустая трата денег: как она реально работает и спасает волосы от перегрева?
Китайские авто заполонили склады — Россия готовит ответ
Золотой запас России достиг $248,7 млрд: как это повлияет на рубль
Диетолог Кирстен Дэвис рассказала, как удержать вес после похудения

Ваш подъезд в ужасном состоянии? Вот как добиться ремонта

Обязанности управляющей компании при ремонте подъезда многоквартирного дома
1:42
Недвижимость

Плохо пахнет, стены облупились, почтовые ящики еле держатся? Подъезд — это лицо дома. И если с ремонтом беда, пора действовать.

Подъезд
Фото: wikimedia.org by GreenGreed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Подъезд

Кто отвечает за ремонт

Управляющая компания. Именно она должна следить за чистотой, исправностью освещения, дверей, окон и лифтов. Также она обязана проводить текущий ремонт и информировать жильцов о правилах пользования общим имуществом.

Какие бывают виды ремонта

Текущий ремонт — это устранение мелких повреждений: покраска, замена ламп и розеток, починка дверных замков, проверка перил и окон.

Капитальный ремонт — уже посерьёзнее: замена лифтов, утепление чердаков, обновление фасадов и крыши. Требует больших затрат и хорошего планирования.

Откуда берутся деньги

Из наших карманов — взносы на ремонт включены в ежемесячную квартплату. Управляющая компания обязана прозрачно отчитываться, как используются эти средства.

Права собственников

Вы имеете право:

  • Знать, как управляется дом.
  • Участвовать в собраниях.
  • Контролировать расходы.
  • Обжаловать бездействие УК.

Как всё организовать

  • Соберите собрание, согласуйте список работ и утвердите смету.
  • Назначьте ответственных за контроль исполнения.
  • Требуйте отчёты от подрядчиков и управляющей компании.

И главное — не молчите

Чем активнее жильцы, тем выше шанс, что дом будет ухожен и комфортен. Ремонт — это совместная задача. Но если действовать слаженно, даже старый подъезд можно преобразить.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Домашние животные
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле
Наука и техника
Российские археологи применили подводные дроны для изучения затонувшего города в Иссык-Куле Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Сантехники объяснили, почему вода из душа течёт снизу и как это исправить
Учёные обнаружили неожиданный союз оцелота и опоссума в Амазонии
Спа и ужин на вершине: новый отель в Италии открылся там, где люди жили 30 000 лет назад
Россия сохранила четвёртое место в мировом рейтинге экономик в 2024 году
Почему смородина не радует крупными ягодами
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни
Вы даже не подозреваете: 5 привычек, которые портят кожу каждый день
Виктория Боня сходила на свидание с мужчиной за 20 тысяч долларов
Метеочувствительность чаще проявляется у людей с хроническими заболеваниями
Почему плавание не помогает худеть: объясняет мастер спорта Дарья Пикалова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.