Ваш подъезд в ужасном состоянии? Вот как добиться ремонта

Плохо пахнет, стены облупились, почтовые ящики еле держатся? Подъезд — это лицо дома. И если с ремонтом беда, пора действовать.
Управляющая компания. Именно она должна следить за чистотой, исправностью освещения, дверей, окон и лифтов. Также она обязана проводить текущий ремонт и информировать жильцов о правилах пользования общим имуществом.
Текущий ремонт — это устранение мелких повреждений: покраска, замена ламп и розеток, починка дверных замков, проверка перил и окон.
Капитальный ремонт — уже посерьёзнее: замена лифтов, утепление чердаков, обновление фасадов и крыши. Требует больших затрат и хорошего планирования.
Из наших карманов — взносы на ремонт включены в ежемесячную квартплату. Управляющая компания обязана прозрачно отчитываться, как используются эти средства.
Вы имеете право:
Чем активнее жильцы, тем выше шанс, что дом будет ухожен и комфортен. Ремонт — это совместная задача. Но если действовать слаженно, даже старый подъезд можно преобразить.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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