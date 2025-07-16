Ваш подъезд в ужасном состоянии? Вот как добиться ремонта

Обязанности управляющей компании при ремонте подъезда многоквартирного дома

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плохо пахнет, стены облупились, почтовые ящики еле держатся? Подъезд — это лицо дома. И если с ремонтом беда, пора действовать.

Фото: wikimedia.org by GreenGreed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Подъезд

Кто отвечает за ремонт

Управляющая компания. Именно она должна следить за чистотой, исправностью освещения, дверей, окон и лифтов. Также она обязана проводить текущий ремонт и информировать жильцов о правилах пользования общим имуществом.

Какие бывают виды ремонта

Текущий ремонт — это устранение мелких повреждений: покраска, замена ламп и розеток, починка дверных замков, проверка перил и окон.

Капитальный ремонт — уже посерьёзнее: замена лифтов, утепление чердаков, обновление фасадов и крыши. Требует больших затрат и хорошего планирования.

Откуда берутся деньги

Из наших карманов — взносы на ремонт включены в ежемесячную квартплату. Управляющая компания обязана прозрачно отчитываться, как используются эти средства.

Права собственников

Вы имеете право:

Знать, как управляется дом.

Участвовать в собраниях.

Контролировать расходы.

Обжаловать бездействие УК.

Как всё организовать

Соберите собрание, согласуйте список работ и утвердите смету.

Назначьте ответственных за контроль исполнения.

Требуйте отчёты от подрядчиков и управляющей компании.

И главное — не молчите

Чем активнее жильцы, тем выше шанс, что дом будет ухожен и комфортен. Ремонт — это совместная задача. Но если действовать слаженно, даже старый подъезд можно преобразить.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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