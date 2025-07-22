Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кикшеринги зафиксировали 50 тыс. поездок несовершеннолетних на самокатах за год
Сон в аэропорту: эти советы помогут уснуть в самых странных местах
Учёные зафиксировали химические аномалии в облачном слое Венеры — опубликованы новые результаты
Как вырастить колеус и африканскую фиалку в воде: советы по уходу
Егору Криду на концерте включили фонограмму Тимати
Эксперты отмечают рост интереса к лаконичному маникюру с эффектом розовой воды
Почему полный привод не спасает от заноса — объяснили специалисты
Зачем посыпать соль на угли при барбекю — объяснили повара из Чили и Аргентины
Почему кошки отвлекают хозяев во время работы и разговоров

Хочешь восхищённые взгляды? Сервировка, которая заставит гостей аплодировать

Полная и повседневная сервировка стола различаются количеством приборов
3:44
Недвижимость

Хочешь произвести впечатление на гостей не только кулинарными талантами, но и эстетикой? Всё начинается с правильной сервировки стола. И это вовсе не про показную роскошь — скорее про уважение, тепло и атмосферу, которую ты создаешь для близких.

праздничный стол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
праздничный стол

Сервировка — это не урок из школы благородных девиц. Это простой и понятный способ показать, что тебе не всё равно. И даже если ты раньше не задумывалась, куда ставить вилку, а где должно стоять вино — настало время это выяснить. Всё просто. Главное — практика.

Минимум усилий, максимум эффекта: повседневная сервировка

Такой вариант подойдёт для семейного обеда или спокойного вечера с друзьями. Всё, что тебе понадобится:

  • тарелка;

  • салфетка;

  • вилка, нож и ложка;

  • стакан или бокал для воды/сока.

Схема размещения:

  • Салфетка лежит слева от тарелки, на ней — вилка.

  • Нож справа, лезвием к тарелке.

  • Рядом с ножом — ложка.

  • Стакан — чуть выше тарелки справа.

  • Салфетку можно положить и на тарелку, если хочешь добавить формальности.

Для званого вечера: полная сервировка по всем правилам

Тут уже включается лёгкий шик — такой стол уместен на свадьбе, торжестве или ужине "на бис". Главное — не переборщить. Не планируешь подавать суп? Тогда суповая ложка тебе не нужна. Нет мяса? И нож для стейка тоже можно опустить.

Вот базовая формула:

  • В центр ставится обеденная тарелка, на неё - салатная.

  • Если планируется суп, сверху добавляется и суповая.

  • Слева — вилка, справа — нож и ложка.

  • Над ножом — стакан воды.

  • Чуть правее и выше — бокал для вина или сока.

Если подаёшь соль и перец индивидуально, ставь их вверху каждого прибора. А если они общие — размещай в центре стола, лучше — по одному комплекту на каждую половину.

Для торжеств и банкетов: продуманный стиль

Ожидаешь много гостей? Тогда стоит добавить в сервировку особый шик:

  • Выглаженная скатерть — must-have.

  • Слева от основной тарелки — тарелка для хлеба, на ней — нож для масла.

  • Вилки размещаются слева (дальше — для салата, ближе — для основного).

  • Справа: нож, суповая и чайная ложки.

  • Стакан воды над ножом, бокалы для вина — чуть выше и правее.

Если используешь карточки с именами гостей — клади их над чайной ложкой. Суп съели? Сменяй тарелку на салатную.

Декор, салфетки, детали: часто задаваемые вопросы

1. Чем украсить центр стола?
Свечи или небольшие букеты — классика. Главное, чтобы они не мешали общению и не "забивали" аромат блюд.

2. Бумажные или тканевые салфетки?
На каждый день — бумажные в салфетнице. Для особого случая — одинаково сложенные тканевые. Например, в трубочку или конвертом.

3. Зачем столько разных приборов?
Столовые — это базовые вилки и ложки. Десертные — маленькие ложечки, вилочки и щипцы. А сервировочные — это общие инструменты: половники, щипцы, ножи для рыбы и т. д.

Почему правильная сервировка — это не просто про тарелки

Вкуса блюду она не прибавит. Но эмоций — хоть отбавляй! Гости сразу почувствуют: их ждали. И этот ужин или обед запомнится как один из самых тёплых. А комплименты тебе обеспечены!

Уточнения

Сервировка (фр. servir > лат. servire — служить) — обширное понятие кулинарной культуры, включающее в себя процесс накрытия и оформление стола для принятия пищи, совокупность посуды, столовых приборов и блюд на столе, порядок их расположения, способы подачи блюд и их внешнее оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Сон в аэропорту: эти советы помогут уснуть в самых странных местах
Учёные зафиксировали химические аномалии в облачном слое Венеры — опубликованы новые результаты
Как вырастить колеус и африканскую фиалку в воде: советы по уходу
Егору Криду на концерте включили фонограмму Тимати
Эксперты отмечают рост интереса к лаконичному маникюру с эффектом розовой воды
Полная и повседневная сервировка стола различаются количеством приборов
Почему полный привод не спасает от заноса — объяснили специалисты
Зачем посыпать соль на угли при барбекю — объяснили повара из Чили и Аргентины
Почему кошки отвлекают хозяев во время работы и разговоров
Фитнес-эксперт перечислил 3 упражнения, которые идеально подойти людям после 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.