Хочешь произвести впечатление на гостей не только кулинарными талантами, но и эстетикой? Всё начинается с правильной сервировки стола. И это вовсе не про показную роскошь — скорее про уважение, тепло и атмосферу, которую ты создаешь для близких.
Сервировка — это не урок из школы благородных девиц. Это простой и понятный способ показать, что тебе не всё равно. И даже если ты раньше не задумывалась, куда ставить вилку, а где должно стоять вино — настало время это выяснить. Всё просто. Главное — практика.
Такой вариант подойдёт для семейного обеда или спокойного вечера с друзьями. Всё, что тебе понадобится:
тарелка;
салфетка;
вилка, нож и ложка;
стакан или бокал для воды/сока.
Схема размещения:
Салфетка лежит слева от тарелки, на ней — вилка.
Нож справа, лезвием к тарелке.
Рядом с ножом — ложка.
Стакан — чуть выше тарелки справа.
Салфетку можно положить и на тарелку, если хочешь добавить формальности.
Тут уже включается лёгкий шик — такой стол уместен на свадьбе, торжестве или ужине "на бис". Главное — не переборщить. Не планируешь подавать суп? Тогда суповая ложка тебе не нужна. Нет мяса? И нож для стейка тоже можно опустить.
Вот базовая формула:
В центр ставится обеденная тарелка, на неё - салатная.
Если планируется суп, сверху добавляется и суповая.
Слева — вилка, справа — нож и ложка.
Над ножом — стакан воды.
Чуть правее и выше — бокал для вина или сока.
Если подаёшь соль и перец индивидуально, ставь их вверху каждого прибора. А если они общие — размещай в центре стола, лучше — по одному комплекту на каждую половину.
Ожидаешь много гостей? Тогда стоит добавить в сервировку особый шик:
Выглаженная скатерть — must-have.
Слева от основной тарелки — тарелка для хлеба, на ней — нож для масла.
Вилки размещаются слева (дальше — для салата, ближе — для основного).
Справа: нож, суповая и чайная ложки.
Стакан воды над ножом, бокалы для вина — чуть выше и правее.
Если используешь карточки с именами гостей — клади их над чайной ложкой. Суп съели? Сменяй тарелку на салатную.
1. Чем украсить центр стола?
Свечи или небольшие букеты — классика. Главное, чтобы они не мешали общению и не "забивали" аромат блюд.
2. Бумажные или тканевые салфетки?
На каждый день — бумажные в салфетнице. Для особого случая — одинаково сложенные тканевые. Например, в трубочку или конвертом.
3. Зачем столько разных приборов?
Столовые — это базовые вилки и ложки. Десертные — маленькие ложечки, вилочки и щипцы. А сервировочные — это общие инструменты: половники, щипцы, ножи для рыбы и т. д.
Вкуса блюду она не прибавит. Но эмоций — хоть отбавляй! Гости сразу почувствуют: их ждали. И этот ужин или обед запомнится как один из самых тёплых. А комплименты тебе обеспечены!
Сервировка (фр. servir > лат. servire — служить) — обширное понятие кулинарной культуры, включающее в себя процесс накрытия и оформление стола для принятия пищи, совокупность посуды, столовых приборов и блюд на столе, порядок их расположения, способы подачи блюд и их внешнее оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.