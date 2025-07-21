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Бардак уходит навсегда: 11 приёмов, после которых дома станет дышать легче

Клинеры перечислили способы избавления от хлама в домашних условиях
3:10
Недвижимость

Вы открываете шкаф — и на вас вываливаются вещи? Стол завален бумагами, а на полке пылится "сувенирная история" последних 15 лет? Хватит терпеть! Эти простые, но эффективные советы от профессиональных уборщиков помогут вам навести порядок всего за один день — и, главное, сохранить его.

Множество моющих средств для уборки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Множество моющих средств для уборки

1. Хаос не должен заходить в дом

Порядок начинается с отказа от лишнего. Не тащите домой спонтанные покупки, "хозяйственные мелочи про запас" и странные подарки, которым нечего делать в вашем пространстве. Прежде чем что-то купить — подумайте, нужно ли оно вам вообще.

2. Бумажный бардак? Стоп сразу

Не дайте письмам, чекам и квитанциям превратиться в бумажный ком. Заведите систему сортировки — пусть это будет лоток "в обработке" и папка для хранения. Перебирайте всё сразу, как только появляется новый листок.

3. Ненужное — в добрые руки

Если вещь не использовалась полгода — смело отправляйте её в мешок для благотворительности. Сомневаетесь? Дайте ещё 3 месяца. Не понадобилась — прощайтесь.

4. Уют — это не барахло

Дизайн — не про количество. Один красивый плед смотрится лучше, чем диван, утопающий в подушках. Минимализм — это не пусто, это стильно и легко дышать.

5. Покупки под контроль

Вы точно готовите на 12 персон? А носите ли все 27 пар джинсов? Начните задавать себе честные вопросы перед покупками. Если вещь не отвечает вашей реальной жизни — она просто ворует место.

6. Новое пришло — старому пора уйти

Простое правило: приобрели что-то новое — уберите что-то старое. Так вы сохраните баланс и не допустите постепенного захламления.

7. Органайзеры — не панацея

Иногда они только усугубляют бардак. Не скупайте контейнеры "на авось". Сначала решите, что и где вы хотите хранить, и только потом подбирайте подходящую ёмкость.

8. Легализованный беспорядок

Да, он возможен — но в строго отведённой зоне. Один ящик или ячейка для "временно неразобранного" допустимы. Главное — не дайте хламу расползтись дальше.

9. Всё по местам — и не иначе

Все одинаковые предметы должны храниться в одном-двух местах. Пульты — не в каждой комнате, а в одной коробке. Косметика — не по сумкам, а в одном органайзере. Упростите себе жизнь.

10. Радость — критерий №1

Спросите себя: это приносит мне удовольствие или просто пылится? Быть честным с собой — главный шаг к освобождению от хлама. Иногда решение убрать — это акт уважения к себе.

11. Переставлять — не значит убираться

Если вы перекладываете вещи из угла в угол — это не порядок. Порядок — это когда у каждой вещи есть своё постоянное место. Или её нет вообще.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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