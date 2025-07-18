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Цена ошибки — испорченная вещь: 5 предметов в доме, которые ненавидят воду при уборке

Эти 5 предметов в вашем доме боятся воды как огня: как правильно чистить
3:14
Недвижимость

Когда мы занимаемся уборкой дома, мы часто автоматически используем воду. Это понятно в таких случаях, как мытьё посуды или полов. Однако есть вещи, которые нельзя мыть водой, иначе они могут повредиться. Вот пять предметов, с которыми вода может сыграть злую шутку.

Множество моющих средств для уборки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Множество моющих средств для уборки

1. Электроника

Ноутбуки, клавиатуры, колонки, светодиодные лампы — всё это нельзя мыть водой. Даже капля воды может проникнуть внутрь устройства и вызвать короткое замыкание.

Для очистки электроники используйте мягкую салфетку из микрофибры. Она поможет удалить пыль и грязь. Если нужно добраться до труднодоступных мест, используйте зубную щётку или маленькую насадку для пылесоса. Главное — не допускайте попадания воды на устройство! Осветительные приборы протирайте только сухой или слегка влажной тряпкой, избегая контакта с электрическими элементами, рекомендует Southern Living.

2. Деревянные поверхности

Древесина — это пористый материал, который легко впитывает влагу. Если на деревянный пол или мебель попала жидкость, немедленно вытрите её. Для чистки используйте специальные средства для дерева.

Для уборки пола начните с пылесоса, затем протрите его слегка влажной шваброй или шваброй с распылителем. Но не мочите поверхность! После мытья обязательно протрите её сухой тряпкой, чтобы удалить остатки влаги.

3. Изделия из серебра и меди

Серебро и медь часто покрывают защитным слоем. Вода может повредить этот слой, а попытки очистить изделия с помощью воды часто приводят к ухудшению их внешнего вида.

Используйте специальные пасты или жидкости для чистки серебра и меди. Они бережно удаляют потемнения, сохраняя блеск и продлевая срок службы изделий.

4. Изделия из замши, бархата и похожих материалов

Замша, бархат и подобные материалы легко пачкаются и деформируются от воды. Одно неверное движение, и они потеряют свою текстуру.

Чистите такие изделия специальными средствами. Если пятно небольшое, обработайте его отдельно. Для повседневной чистки используйте ролик для одежды, мягкую щётку или пылесос. Для кожи можно использовать слегка влажную тряпку с мылом, но сначала проверьте рекомендации производителя.

5. Пористые поверхности

Мрамор, штукатурка, гранит и кирпичная кладка могут быть повреждены водой, особенно если они не защищены. Вода может впитаться в материал, вызвать появление пятен и изменение цвета.

Чистите пористые поверхности специальными средствами. Для кирпичной кладки используйте щётку, стараясь не намочить её. Гранит обычно более устойчив к воде, но его защитный слой может повредиться, делая материал чувствительным к влаге. Поэтому всегда проверяйте состояние поверхности перед уборкой.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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