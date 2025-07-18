Хлам ворует ваше время: как 5 минут в день спасают от хаоса в квартире и голове

Эксперт по клинингу Нагибова: избавляемся от ненужных вещей и наводим порядок в доме

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

CEO агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова поделилась советами по организации пространства и избавлению от ненужных вещей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка

По её мнению, главными источниками беспорядка являются импульсивные покупки и предметы, которые откладываются "на всякий случай".

"Избавляться от них лучше постепенно: начать с очевидного мусора, потом перейти к дублирующим предметам, затем — к тому, что не использовалось больше года", — сказала эксперт.

Важно не корить себя за прошлые решения, а сосредоточиться на том, как станет легче и свободнее после расхламления, подчеркнула она.

После избавления от лишних вещей многие замечают снижение тревожности, связанной с беспорядком, и появление большего количества свободного времени для действительно важных дел. Эксперт также отметила, что многие начинают покупать более осознанно, выбирая качество, а не количество вещей, пишет Газета.Ru.

Для поддержания порядка Мария Нагибова советует сократить количество вещей до комфортного минимума и организовать удобную систему хранения. Тем, кто сталкивается с нехваткой места, она рекомендует рассмотреть аренду боксов для хранения вещей. Однако, по её словам, это временное решение, и для долгосрочного эффекта необходимо устранить причины накопительства.

Кроме того, эксперт предложила внедрить ежедневные ритуалы для поддержания порядка. Например, "уборка на лету", когда после использования предмета он сразу возвращается на своё место, или вечерний "аудит" пространства, когда за 5 минут можно разложить бумаги и убрать крошки со стола.

Также набирает популярность клининг по подписке, который позволяет проводить уборку по регулярному графику. Такой сервис избавляет от необходимости планировать уборку, искать клинеров и контролировать процесс, обеспечивая всегда чистое и организованное пространство.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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