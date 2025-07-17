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Резкий скачок: краткосрочная аренда в Москве бьет рекорды — вот почему

Стоимость краткосрочной аренды квартир в Москве подскочила на 37%: главные причины
2:29
Недвижимость

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Москве увеличилась на 37% за последние два года, согласно данным пресс-службы "Циан.Аналитики". В мае 2025 года аренда квартир площадью до 50 квадратных метров стоила в среднем 5,2 тысячи рублей в сутки, что на 13% выше, чем в 2024 году.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Рост цен обусловлен повышенным интересом частных инвесторов к посуточной сдаче жилья, а также изменением предпочтений арендаторов. В сегменте квартир площадью от 50 до 80 квадратных метров средняя ставка аренды выросла с 5,9 тысячи рублей в 2023 году до 8,1 тысячи рублей в 2025 году. Для больших квартир (от 80 квадратных метров) рост составил 30%, из которых лишь 3% пришлись на 2025 год.

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов подчеркнул, что доля посуточных квартир в Центральном административном округе Москвы сократилась с 33% в 2020 году до 22% в 2025 году, что свидетельствует о смещении рынка в районы за пределами центра, включая Новую Москву. Наибольший прирост предложения зафиксирован в Хорошевском, Даниловском и Беговом районах, а также в Коммунарке.

Инвесторы, купившие жилье по льготной ипотеке, активно выходят на рынок краткосрочной аренды, так как этот формат часто оказывается выгоднее долгосрочной аренды, несмотря на необходимость более высокой вовлеченности. Арендаторы все чаще ориентируются на близость к метро, удобство парковки, качество ремонта и наличие быстрого интернета, в то время как значимость локаций у парков и видовых характеристик снижается, сообщает Газета.Ru.

Управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова отметила, что краткосрочная аренда все чаще рассматривается как альтернатива гостинице, особенно в теплое время года. Потребители проявляют интерес к квартирам с продуманной архитектурой, панорамными окнами, эркерами и гибкой планировкой, где важна не только площадь, но и функциональность, зонирование, освещенность и качество отделки.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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