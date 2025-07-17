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Духовку спасет только это: простой график и никакого нагара навсегда

Ужас внутри: как часто чистить духовку, чтобы избежать канцерогенов
2:17
Недвижимость

Для поддержания эффективности и безопасности духовки рекомендуется проводить её чистку не реже одного раза в месяц. Об этом сообщила Мария Нагибова, CEO агрегатора клининговых услуг SweepMe.

Газовая плита с духовкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Газовая плита с духовкой

В процессе приготовления пищи в духовке накапливаются жир, частицы еды, углеводные нагары и карамелизированные сахара, которые со временем образуют плотный слой. Этот слой не только ухудшает работу техники, но и может стать источником неприятного запаха. Кроме того, при повторном нагреве такие отложения могут выделять вредные вещества, включая канцерогены, которые попадают в пищу и воздух. Поэтому даже при умеренном использовании духовки её следует чистить минимум раз в месяц.

Для тех, кто часто готовит жирные блюда или запекает еду с соусами, рекомендуется проводить чистку духовки каждые 2–3 недели. Важно не допускать накопления толстого слоя загрязнений, так как свежие пятна удаляются гораздо легче, напоминает Газета.Ru.

Мария Нагибова также отметила различия в чистке разных типов духовок: газовых, электрических и пиролитических. В газовых духовках загрязнения могут появляться быстрее из-за открытого пламени и неравномерного нагрева.

"Пиролитические модели оснащены функцией самоочистки: при температуре около 500 °C органика выгорает, остается лишь зола, которую легко убрать", - сказала Нагибова.

Обычные электрические духовки требуют ручной чистки, но многие из них имеют каталитические панели, которые частично расщепляют жир.

Нагибова рекомендует избегать использования агрессивных щелочных и хлорсодержащих средств для чистки, так как их пары могут быть вредны для дыхания, а остатки могут попасть в пищу. Вместо этого лучше использовать органические гели на основе лимонной кислоты или соды, а также специальные биоразлагаемые средства для духовок.

Эксперт также предупредила, что использование абразивов может привести к повреждению эмали духовки, что в дальнейшем затруднит удаление загрязнений.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи; кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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