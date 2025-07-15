Храните неправильно — теряете вкус, здоровье и память: 10 вещей, которые нельзя хранить в пластике

Пластиковые контейнеры не подходят для хранения мяса, соусов и книг — мнение эксперта

4:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пластиковые контейнеры — это удобный и экономичный способ организации хранения, но не всегда они подходят для всех типов вещей. Если вы хотите продлить срок службы ваших продуктов и предметов, важно знать, какие из них лучше хранить в других емкостях. Мы поговорили с экспертами по хранению и выяснили, какие вещи категорически не стоит держать в пластиковых контейнерах, а также предложили лучшие альтернативы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пластиковые контейнеры на кухне

Сырые мясо

Пластиковые контейнеры не подходят для хранения сырого мяса из-за риска перекрестного загрязнения. Эксперт по организации пространства Аарон Тауб советует заменять пластик на стеклянные контейнеры, которые более безопасны и предотвращают возможные утечки и загрязнения.

Томаты и соусы с кислой основой

Помните, как долго отмывается контейнер от старого томатного соуса? Это не случайность. Кислотность томатов разъедает пластик, оставляя пятна и неприятные запахи. Стеклянные банки или керамические емкости — идеальный выбор для соусов и карри.

Чеснок, лук и свежие травы

Пластик плохо подходит для хранения продуктов с сильным запахом. Чеснок и лук быстро пропитывают пластиковые контейнеры, оставляя следы и запах, который трудно удалить. Свежие травы теряют свежесть и аромат из-за отсутствия вентиляции в пластиковых контейнерах. Лучшее решение — керамические или металлические контейнеры с отверстиями для воздуха.

Фрукты

Ягоды, авокадо и цитрусовые плоды часто быстро портятся в пластиковых контейнерах. Из-за отсутствия вентиляции фрукты начинают гнить и покрываться плесенью. Стеклянные или деревянные контейнеры — лучший выбор для хранения фруктов, так как они позволяют фруктам дышать.

Горячие продукты

Никогда не храните горячую пищу в пластиковых контейнерах. Высокие температуры могут вызвать выделение вредных химических веществ из пластика. Позвольте пище немного остыть, прежде чем поместить её в контейнер. Для горячих продуктов лучше использовать стеклянные или жаропрочные материалы.

Жирная и маслянистая пища

Продукты с высоким содержанием жира (например, лазанья) разрушают пластиковые контейнеры со временем, что может привести к попаданию химикатов в пищу. Для таких продуктов лучше использовать стекло или нержавеющую сталь.

Книги

Пластик не лучший выбор для хранения книг, особенно в условиях повышенной влажности. Травмированные страницы и плесень могут быстро испортить ваши любимые томики. Лучше всего использовать картонные или деревянные коробки для долгосрочного хранения книг, особенно в гараже или подвале.

Кожаные изделия

Хранение кожаных сумок, обуви или одежды в пластиковых контейнерах может привести к образованию плесени и трещинам на коже. Кожа должна "дышать", поэтому лучше хранить ее в ткани или картонных коробках. Для дополнительной защиты используйте силикагелевые пакеты, которые помогут впитывать лишнюю влагу.

Фотографии

Пластиковые контейнеры могут повредить старинные фотографии, если в них скапливается тепло или влага. Эксперт по хранению, Аарон Тауб, советует использовать специальные пластиковые или архивные коробки, предназначенные для фотографий, чтобы сохранить их в идеальном состоянии на долгое время.

Свечи

Если вы храните свечи в пластиковых контейнерах, будьте осторожны. Пластик может размягчить воск, особенно если свечи подвергаются воздействию солнца или тепла. Картонные или металлические коробки для свечей — лучший выбор, так как они защитят их форму и сохранят их аромат.

Альтернативы пластиковым контейнерам

Когда речь идет о долгосрочном хранении, лучше выбрать стекло. Оно не только безопасно для большинства продуктов, но и не взаимодействует с пищей, не пропитывается запахами и легко моется. Также можно использовать силиконовые пакеты для хранения продуктов — они эластичны и экологичны, при этом их можно многократно использовать.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите правильное хранение ваших вещей, продлив срок их службы и избавив себя от неприятных последствий, которые могут возникнуть при использовании пластика.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.



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