Больше, чем просто купание: как превратить ванну в личный спа-курорт

Полный гид по выбору ванны: размеры, формы и материалы

5:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната — это не просто место для гигиеничных процедур, но и пространство для релаксации и восстановления после тяжелого дня. Ключевую роль в этом играет ванна, которая должна быть удобной, долговечной и, конечно, не слишком дорогой. Но как выбрать идеальный вариант? Мы подготовили для вас полный гид по выбору ванны, который поможет разобраться в различных материалах, формах и функциях.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка принимает ванну

Габариты ванны: как выбрать подходящий размер

Прежде всего, определитесь с размером ванны. Важно учесть не только пространство для самой ванны, но и для сантехники, мебели и других аксессуаров. Рекомендации по размеру:

Стандартная длина: 170 см, ширина — 70 см.

170 см, ширина — 70 см. Для просторных ванных комнат: до 190 см в длину и до 120 см в ширину.

до 190 см в длину и до 120 см в ширину. Объем ванны: 300 л для комфортного купания.

Совет: нарисуйте план вашей ванной комнаты, чтобы на бумаге разместить ванну, раковину, унитаз и другие элементы. Важно оставить пространство для свободного передвижения — от ванны до стены должно быть не менее 70 см.

Монтаж ванны: что лучше — пристенная или встроенная модель

Пристенная ванна: классический вариант, который легко монтируется и не требует сложных подготовок. Устанавливается вплотную к стене, а стыки заделываются герметиком.

классический вариант, который легко монтируется и не требует сложных подготовок. Устанавливается вплотную к стене, а стыки заделываются герметиком. Встроенная ванна: для любителей минимализма и эксклюзивных решений. Требует большей подготовки, включая создание ниши или подиума, но смотрится очень стильно.

для любителей минимализма и эксклюзивных решений. Требует большей подготовки, включая создание ниши или подиума, но смотрится очень стильно. Отдельностоящая ванна: идеально подходит для просторных ванных комнат и позволяет создать уникальный интерьер, но требует особого подхода к водоотведению и влагоустойчивому покрытию на полу.

По стилю и дизайну: какой тип ванны вам подойдет

Ванна должна гармонично вписываться в общий стиль интерьера. Вот несколько вариантов:

Классика: белая ванна на ножках идеально подойдет для традиционного интерьера.

белая ванна на ножках идеально подойдет для традиционного интерьера. Неоклассика: встраиваемая модель с аккуратным декорированным экраном.

встраиваемая модель с аккуратным декорированным экраном. Кантри и прованс: чугунная ванна с расширяющимся изголовьем.

чугунная ванна с расширяющимся изголовьем. Хай-тек: стальная ванна с подсветкой, которая станет акцентом в интерьере.

стальная ванна с подсветкой, которая станет акцентом в интерьере. Скандинавский стиль: пристенная ванна с деревянным экраном.

Форма ванны: прямоугольная, асимметричная или угловая

Прямоугольная ванна: универсальный и практичный выбор, устанавливается в стену.

универсальный и практичный выбор, устанавливается в стену. Асимметричные модели: оригинальный вариант для тех, кто не боится нестандартных решений.

оригинальный вариант для тех, кто не боится нестандартных решений. Угловая ванна: идеально подходит для угловых пространств и экономит место, позволяя удобнее использовать площадь ванной комнаты.

Какой материал выбрать для ванны

Акрил: легкий, не подвергается коррозии, легко моется. Долговечность — до 15 лет, но важно выбирать модели с монолитной конструкцией для долговечности. Акрил хорошо удерживает тепло и обладает отличной теплоизоляцией.

легкий, не подвергается коррозии, легко моется. Долговечность — до 15 лет, но важно выбирать модели с монолитной конструкцией для долговечности. Акрил хорошо удерживает тепло и обладает отличной теплоизоляцией. Чугун: символ долговечности. Ванна из чугуна может служить десятки лет, не теряя своих качеств. Эти ванны держат тепло, не боятся агрессивных чистящих средств, но достаточно тяжелые и трудоемкие в монтаже.

символ долговечности. Ванна из чугуна может служить десятки лет, не теряя своих качеств. Эти ванны держат тепло, не боятся агрессивных чистящих средств, но достаточно тяжелые и трудоемкие в монтаже. Сталь: более легкий и дешевый материал, но вода в таких ваннах быстро остывает. Хорошо подходит для людей, которые не планируют длительное пребывание в ванной, но в шумных условиях стальные ванны могут создавать лишний звук.

более легкий и дешевый материал, но вода в таких ваннах быстро остывает. Хорошо подходит для людей, которые не планируют длительное пребывание в ванной, но в шумных условиях стальные ванны могут создавать лишний звук. Искусственный камень: красивый и практичный материал, который удерживает тепло и легко моется. Однако он подвержен царапинам и изменению цвета с течением времени.

Функциональные особенности: что можно добавить

Для улучшения качества отдыха можно выбрать ванну с дополнительными функциями:

Гидромассаж: способствует улучшению циркуляции крови и помогает снять напряжение.

способствует улучшению циркуляции крови и помогает снять напряжение. Аэромассаж: наполняет ванну воздухом для легкого массажа.

наполняет ванну воздухом для легкого массажа. Подсветка и хромотерапия: можно настроить освещение для создания расслабляющей атмосферы.

можно настроить освещение для создания расслабляющей атмосферы. Автоматическая дезинфекция: для тех, кто хочет минимизировать уход за ванны с гидромассажем.

Как сделать ванну долговечной

Чтобы ванна прослужила долго, за ней нужно правильно ухаживать. Важно избегать использования агрессивных чистящих средств, а также следить за состоянием покрытия. Для акриловых ванн рекомендуется использование специализированных средств для восстановления покрытия.

Выбор ванны зависит от вашего бюджета, потребностей и стиля жизни. Акриловые ванны — это хорошее сочетание цены и качества, в то время как чугунные и стальные ванны подойдут тем, кто ценит долговечность и простоту эксплуатации. В любом случае, учитывая форму, материал и функции, вы сможете выбрать модель, которая будет радовать вас не только своей внешностью, но и комфортом долгие годы.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.



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