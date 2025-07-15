Долгосрочная рассрочка на жильё: стоит ли идти на низкую ставку

Центральный банк России озабочен новыми серыми схемами рассрочки на жилье, которые дают покупателям возможность приобрести недвижимость на долгосрочных и, казалось бы, выгодных условиях. Однако, по словам экспертов, подобные схемы могут не только оставить людей без жилья, но и лишить их вложенных средств.
Рассрочка на жилье, предложенная застройщиками, может длиться до 10 лет, что значительно превышает сроки, установленные законом. Законодательство России ограничивает срок рассрочки для сданных домов до трех лет, но девелоперы нашли способ обойти это правило. Они предлагают своим клиентам предварительные договоры купли-продажи, что позволяет оформить рассрочку на срок до 10 лет, несмотря на то, что дом уже сдан.
Хотя это выглядит выгодным предложением, это также сопряжено с рисками. Во-первых, схема рассрочки может быть признана "притворной", а договор — аннулирован, если сделка будет оспорена в суде.
Прежде чем брать рассрочку, стоит тщательно изучить ее условия. С одной стороны, рассрочка может быть полезным инструментом для людей, не имеющих возможности взять ипотеку, особенно при отсутствии льготной ипотеки и высоких рыночных ставках. Однако застройщики зачастую включают скрытые расходы, что делает такую сделку дорогостоящей.
Долгосрочные рассрочки могут быть удобным инструментом для покупки жилья, но только при условии, что покупатели тщательно оценивают все риски. Не стоит полагаться исключительно на привлекательные условия рассрочки — важно всегда помнить о возможных скрытых рисках и финансовых последствиях, сообщают Известия.
Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.
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