Долгосрочная рассрочка на жильё: стоит ли идти на низкую ставку

ЦБ предупреждает о рисках серой рассрочки на жилье: что нужно знать

3:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Центральный банк России озабочен новыми серыми схемами рассрочки на жилье, которые дают покупателям возможность приобрести недвижимость на долгосрочных и, казалось бы, выгодных условиях. Однако, по словам экспертов, подобные схемы могут не только оставить людей без жилья, но и лишить их вложенных средств.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Как работает схема долгосрочной рассрочки

Рассрочка на жилье, предложенная застройщиками, может длиться до 10 лет, что значительно превышает сроки, установленные законом. Законодательство России ограничивает срок рассрочки для сданных домов до трех лет, но девелоперы нашли способ обойти это правило. Они предлагают своим клиентам предварительные договоры купли-продажи, что позволяет оформить рассрочку на срок до 10 лет, несмотря на то, что дом уже сдан.

Хотя это выглядит выгодным предложением, это также сопряжено с рисками. Во-первых, схема рассрочки может быть признана "притворной", а договор — аннулирован, если сделка будет оспорена в суде.

Преимущества и недостатки долгосрочной рассрочки

Прежде чем брать рассрочку, стоит тщательно изучить ее условия. С одной стороны, рассрочка может быть полезным инструментом для людей, не имеющих возможности взять ипотеку, особенно при отсутствии льготной ипотеки и высоких рыночных ставках. Однако застройщики зачастую включают скрытые расходы, что делает такую сделку дорогостоящей.

Долгосрочные платежи : покупатель может переплатить за жилье до 25%, что делает такую покупку более затратной в долгосрочной перспективе.

: покупатель может переплатить за жилье до 25%, что делает такую покупку более затратной в долгосрочной перспективе. Риски невыплат: при отсутствии четкой финансовой дисциплины есть риск не только потерять деньги, но и квартиру, в случае если застройщик решит расторгнуть договор.

Сравнение рассрочки и ипотеки

Рассрочка на 10 лет : квартира стоимостью 15 млн рублей в рассрочку может обойтись покупателю в 18,75 млн рублей.

: квартира стоимостью 15 млн рублей в рассрочку может обойтись покупателю в 18,75 млн рублей. Семейная ипотека (6%) : тот же объект можно приобрести с ежемесячным платежом 133 тыс. рублей, но с переплатой, аналогичной рассрочке.

: тот же объект можно приобрести с ежемесячным платежом 133 тыс. рублей, но с переплатой, аналогичной рассрочке. Ипотека под 28%: здесь платежи могут составлять почти 320 тыс. рублей в месяц, что делает ипотеку неподъемной для многих.

Риски рассрочки

Завышенная стоимость : застройщики могут повышать цену жилья, чтобы компенсировать свои затраты на долгосрочные рассрочки.

: застройщики могут повышать цену жилья, чтобы компенсировать свои затраты на долгосрочные рассрочки. Неопределенные условия : покупатели часто не знают о скрытых платежах, таких как страховки или дополнительные сборы, что усложняет процесс.

: покупатели часто не знают о скрытых платежах, таких как страховки или дополнительные сборы, что усложняет процесс. Проблемы с выплатами: если покупатель не сможет вовремя оплатить долг, он рискует потерять и деньги, и недвижимость.

Как избежать неприятных последствий

Читайте условия договора : перед подписанием внимательно изучите все пункты и требования договора.

: перед подписанием внимательно изучите все пункты и требования договора. Понимание рисков : учитывайте возможные штрафы, пени и последствия невыплаты.

: учитывайте возможные штрафы, пени и последствия невыплаты. Задавайте вопросы: не стесняйтесь выяснять детали у застройщика и риэлтора

Долгосрочные рассрочки могут быть удобным инструментом для покупки жилья, но только при условии, что покупатели тщательно оценивают все риски. Не стоит полагаться исключительно на привлекательные условия рассрочки — важно всегда помнить о возможных скрытых рисках и финансовых последствиях, сообщают Известия.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.



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