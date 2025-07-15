Антенна зовет беду: неожиданные ловушки для молнии в каждой квартире

Молния — одно из самых зрелищных и опасных природных явлений. Она может ударить не только по отдельно стоящему дому за городом, но и попасть в многоэтажку посреди большого города. Грозовой разряд за секунду способен оставить вас без техники и создать риск для жизни. Но, чтобы не стать заложником стихии, важно понимать: грамотная защита реально работает.
Вопреки мифам, молния не выбирает жертву по принципу "притягательности". Важно другое: где есть путь с наименьшим сопротивлением, туда и идет электричество. Часто это металлические предметы или инженерные системы:
Молния способна проникнуть даже через окно, если внутри помещения есть проводник. Главная опасность — не только прямой удар, но и скачки напряжения по сетям.
Самое эффективное — установка комплекса защитных мер:
Правильное поведение поможет свести риск к минимуму даже при идеально защищенном доме:
Регулярно проверяйте исправность защиты и не забывайте о профилактике: это залог безопасности людей и сохранности имущества.
Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.
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