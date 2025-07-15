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Антенна зовет беду: неожиданные ловушки для молнии в каждой квартире

Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов
2:39
Недвижимость

Молния — одно из самых зрелищных и опасных природных явлений. Она может ударить не только по отдельно стоящему дому за городом, но и попасть в многоэтажку посреди большого города. Грозовой разряд за секунду способен оставить вас без техники и создать риск для жизни. Но, чтобы не стать заложником стихии, важно понимать: грамотная защита реально работает.

Молнии в небе
Фото: flickr.com by l∞senut aka Jason Foster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молнии в небе

Что привлекает молнию к дому

Вопреки мифам, молния не выбирает жертву по принципу "притягательности". Важно другое: где есть путь с наименьшим сопротивлением, туда и идет электричество. Часто это металлические предметы или инженерные системы:

  • Антенны и спутниковые тарелки на крыше. Без хорошего заземления они становятся уязвимой точкой.
  • Металлические крыши, желоба, дымоходы — прямой путь для разряда внутрь здания.
  • Электропроводка и телефонные кабели, если они не защищены, могут привести ток прямо в розетки.
  • Подключённая техника — холодильники, модемы, ТВ, особенно уязвимы во время грозы.
  • Водопроводные и газовые трубы: металл отлично проводит электричество, если молния ударила рядом.

Молния способна проникнуть даже через окно, если внутри помещения есть проводник. Главная опасность — не только прямой удар, но и скачки напряжения по сетям.

Как защитить электрическую систему

Самое эффективное — установка комплекса защитных мер:

  • Громоотвод на крыше, связанный с системой заземления, принимает удар и отправляет энергию в землю.
  • Ограничители перенапряжения на электрическом щитке дома. Эти устройства "ловят" лишний ток и не дают ему попасть к вашей технике.
  • Защитные фильтры на розетках или специальные удлинители — дополнительная гарантия для электроники.
  • Отключение чувствительных приборов (ТВ, компьютеры, модемы) на время грозы убережет от поломки.

Безопасность во время грозы

Правильное поведение поможет свести риск к минимуму даже при идеально защищенном доме:

  • Отключайте и вынимайте из розеток технику до начала грозы.
  • Отсоедините антенну и кабели — так снизите риск выхода из строя ТВ или модема.
  • Не трогайте водопровод, кран или бытовую технику, связанную с водой.
  • Старайтесь держаться подальше от окон и входных дверей, пока гроза не закончится.

Регулярно проверяйте исправность защиты и не забывайте о профилактике: это залог безопасности людей и сохранности имущества.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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