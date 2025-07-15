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Остаться в живых летом: простые хитрости для прохлады и свежести в доме

Способы охлаждения квартиры в жару без кондиционера: рекомендации экспертов
2:15
Недвижимость

Лето 2025 года оказалось по-настоящему знойным — в некоторых регионах России температура уверенно перевалила за 30 градусов. Но даже в такие дни можно создать комфортную прохладу в квартире и не потратить лишнего на электричество.

Натяжной потолок в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натяжной потолок в квартире

Комнатные растения — не просто для уюта

Обычные комнатные растения способны не только очищать воздух от вредных примесей, но и реально снижать температуру в доме. Они поглощают испарения бытовой химии, дают приятную тень и создают ощущение свежести даже в самую жару.

Прячьте окна от солнца

Одна из самых простых и действенных привычек летом — затемнять окна в дневные часы. Лёгкие занавески, рулонные шторы или жалюзи не дадут солнцу перегревать комнаты, и вы сразу почувствуете, как температура падает буквально на пару градусов.

Экономим на кондиционере

Не стоит выставлять на кондиционере экстремально низкую температуру — разницы в 6-8 градусов с улицей вполне достаточно для комфорта. Лучше использовать режим охлаждения, а не осушения: так воздух останется здоровым, а счета за свет не вырастут в разы.

Освещение тоже важно

Мало кто задумывается, но обычные лампочки могут повышать температуру в квартире. Перейдите на светодиодные лампы — они почти не нагревают воздух и экономят до 80% электроэнергии. А в солнечный день можно и вовсе обойтись без искусственного света.

Переведите водонагреватель на летний режим

Не забудьте переключить бойлер на летний режим. Так горячая вода не будет расходоваться впустую, а счета за коммунальные услуги станут ниже. Просто откорректируйте температуру и отключите ненужное отопление.

Маленькие хитрости для свежести каждый день

  • Закрывайте окна и двери в самые жаркие часы, а открывайте их на ночь для проветривания.
  • На балконе используйте лёгкие шторы и зелёные растения — будет уютнее и прохладнее.
  • Старайтесь реже использовать бытовую технику, которая греет воздух (духовку, плиту, утюг).

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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