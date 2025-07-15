Забудьте про фильтры кондиционера — вот на что действительно стоит потратить 15 минут

Вакуумирование кондиционера: предотвращение поломок и лишних расходов

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В жару кондиционер — настоящая палочка-выручалочка. Но мало кто задумывается, что сам прибор требует не только регулярной чистки фильтров, но и одной технической процедуры, без которой он может быстро выйти из строя. Речь идёт о вакуумировании системы — и этот этап важен не только при установке, но и для долгой, эффективной работы любого кондиционера.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Для чего нужна вакуумная чистка кондиционера

Вакуумирование — это удаление воздуха и влаги из всех внутренних контуров прибора. Если их не убрать, могут появиться ледяные пробки, коррозия труб и даже перебои с охлаждением. Процедура требуется как внутреннему, так и внешнему блоку: только после неё систему можно заправлять фреоном. В противном случае газ не выполнит своей функции, и кондиционер начнёт "капризничать".

Почему нельзя забывать о вакууме

Влага и остаточный воздух внутри кондиционера ухудшают работу компрессора, заставляют его трудиться на износ, повышая энергозатраты. А ещё могут образовываться ледяные корки, что приводит к поломке или снижению эффективности охлаждения. Если не делать вакуумную обработку, внутри будут скапливаться микрочастицы и коррозия, а компрессор из-за постоянной нагрузки выйдет из строя быстрее.

Как самостоятельно провести вакуумирование

Хотя процедуру обычно доверяют мастерам, при наличии нужных инструментов и знаний вы можете справиться и сами.

Что понадобится:

вакуумный насос,

манометр,

набор ключей,

базовые знания устройства системы.

Алгоритм действий:

Проверьте, чтобы все трубки были соединены, а клапаны — закрыты. Подключите вакуумный насос к сервисному выходу на внешнем блоке. Включите насос: он должен работать до полного удаления воздуха и влаги (от 3 минут до часа — в зависимости от длины трассы). Проверьте давление манометром: если оно стабильно ниже нуля, утечек нет — вакуум достигнут. Отключите насос, откройте газовый клапан и запустите систему. Для простых кондиционеров с короткой трассой всё занимает несколько минут. В сложных случаях — дольше.

Можно ли обойтись без насоса

Если у вас нет специального оборудования, лучше всё же обратиться к специалисту. Попытки обойтись без насоса могут привести к ошибкам и дорогостоящему ремонту.

Стоимость услуги

Вакуумирование кондиционера обычно входит в стоимость установки. Если делать отдельно — цена зависит от региона и сложности системы.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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