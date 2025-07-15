Забудьте про фильтры кондиционера — вот на что действительно стоит потратить 15 минут

В жару кондиционер — настоящая палочка-выручалочка. Но мало кто задумывается, что сам прибор требует не только регулярной чистки фильтров, но и одной технической процедуры, без которой он может быстро выйти из строя. Речь идёт о вакуумировании системы — и этот этап важен не только при установке, но и для долгой, эффективной работы любого кондиционера.
Вакуумирование — это удаление воздуха и влаги из всех внутренних контуров прибора. Если их не убрать, могут появиться ледяные пробки, коррозия труб и даже перебои с охлаждением. Процедура требуется как внутреннему, так и внешнему блоку: только после неё систему можно заправлять фреоном. В противном случае газ не выполнит своей функции, и кондиционер начнёт "капризничать".
Влага и остаточный воздух внутри кондиционера ухудшают работу компрессора, заставляют его трудиться на износ, повышая энергозатраты. А ещё могут образовываться ледяные корки, что приводит к поломке или снижению эффективности охлаждения. Если не делать вакуумную обработку, внутри будут скапливаться микрочастицы и коррозия, а компрессор из-за постоянной нагрузки выйдет из строя быстрее.
Хотя процедуру обычно доверяют мастерам, при наличии нужных инструментов и знаний вы можете справиться и сами.
Что понадобится:
Алгоритм действий:
Если у вас нет специального оборудования, лучше всё же обратиться к специалисту. Попытки обойтись без насоса могут привести к ошибкам и дорогостоящему ремонту.
Вакуумирование кондиционера обычно входит в стоимость установки. Если делать отдельно — цена зависит от региона и сложности системы.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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