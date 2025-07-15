Фрукты улыбаются, а стейки плачут: нож, который выбирает свою жертву

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Керамические ножи: преимущества и недостатки для кухни
2:33
Недвижимость

Яркие, необычайно легкие и невероятно острые — керамические ножи завоевывают всё больше поклонников среди домашних поваров и профессионалов. Их главное преимущество — идеальный разрез без окисления продуктов и минимум усилий. Но, чтобы получить от них максимум пользы, важно знать правила обращения.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Для чего нужны керамические ножи

Если вы любите готовить салаты или роллы, керамические ножи — ваш лучший друг. Они идеально подходят для нарезки фруктов, овощей, мягкого хлеба, филе рыбы и мяса без костей. Их лезвие невероятно острое, поэтому срез всегда получается ровным, а продукты не темнеют и не теряют вкус.

Керамические ножи отлично проявляют себя при работе с мягкими и деликатными продуктами, требующими точного и аккуратного среза. Они не впитывают запахи и не вступают в реакцию с пищей, что особенно ценно при приготовлении свежих блюд.

Чего не стоит делать с керамическим ножом

Универсальность керамики — миф. Есть список продуктов и задач, для которых такие ножи не подходят:

  • Замороженные продукты — высокая плотность быстро приведёт к сколам.
  • Мясо с костью — даже малейшее давление на кость может сломать лезвие.
  • Твёрдые и выдержанные сыры — керамика не справляется с их структурой.
  • Жёсткие овощи (например, сырой сельдерей) — их волокна слишком прочные.
  • Раковины ракообразных и орехи в скорлупе — слишком твёрдые для керамики.

Также не стоит поддевать ножом крышки, скрести лезвием по доске или работать на мраморных и металлических поверхностях.

Как ухаживать за керамическими ножами

Керамические ножи достаточно промыть тёплой водой с мягким моющим средством и протереть мягкой губкой. Не используйте абразивные материалы и агрессивные чистящие средства — это повредит лезвие.

После мытья обязательно вытрите нож насухо, чтобы на лезвии не оставались капли. Храните керамические ножи отдельно от других предметов — любое соприкосновение с твёрдой посудой может оставить сколы.

Можно ли мыть керамические ножи в посудомоечной машине

Хотя некоторые производители утверждают, что их ножи можно мыть в посудомойке, специалисты не рекомендуют так поступать. В посудомоечной машине нож может столкнуться с другими приборами и быстро выйти из строя.

Уточнения

Нож  — прежде всего колющий, а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала, с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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