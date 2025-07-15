Фрукты улыбаются, а стейки плачут: нож, который выбирает свою жертву

Яркие, необычайно легкие и невероятно острые — керамические ножи завоевывают всё больше поклонников среди домашних поваров и профессионалов. Их главное преимущество — идеальный разрез без окисления продуктов и минимум усилий. Но, чтобы получить от них максимум пользы, важно знать правила обращения.
Если вы любите готовить салаты или роллы, керамические ножи — ваш лучший друг. Они идеально подходят для нарезки фруктов, овощей, мягкого хлеба, филе рыбы и мяса без костей. Их лезвие невероятно острое, поэтому срез всегда получается ровным, а продукты не темнеют и не теряют вкус.
Керамические ножи отлично проявляют себя при работе с мягкими и деликатными продуктами, требующими точного и аккуратного среза. Они не впитывают запахи и не вступают в реакцию с пищей, что особенно ценно при приготовлении свежих блюд.
Универсальность керамики — миф. Есть список продуктов и задач, для которых такие ножи не подходят:
Также не стоит поддевать ножом крышки, скрести лезвием по доске или работать на мраморных и металлических поверхностях.
Керамические ножи достаточно промыть тёплой водой с мягким моющим средством и протереть мягкой губкой. Не используйте абразивные материалы и агрессивные чистящие средства — это повредит лезвие.
После мытья обязательно вытрите нож насухо, чтобы на лезвии не оставались капли. Храните керамические ножи отдельно от других предметов — любое соприкосновение с твёрдой посудой может оставить сколы.
Хотя некоторые производители утверждают, что их ножи можно мыть в посудомойке, специалисты не рекомендуют так поступать. В посудомоечной машине нож может столкнуться с другими приборами и быстро выйти из строя.
Нож — прежде всего колющий, а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала, с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах.
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