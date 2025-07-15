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Одна банка — сто функций: сода творит невозможное на вашей кухне

Кристаллическая сода: способы использования для чистки и ухода за домом
2:59
Недвижимость

Знаете ли вы, что есть универсальное средство, которое справляется и с жиром, и с накипью, и с неприятными запахами? Речь о кристаллической соде — настоящей находке для тех, кто ценит экологичность, экономию и чистоту в быту.

сода
Фото: freepik
сода

Что такое кристаллическая сода

Кристаллическая сода — это гранулированное соединение на основе карбоната натрия, также называемое декагидратом. Внешне это белые кристаллы, которые быстро растворяются в воде. Не путайте с пищевой или каустической содой: первая слабее, а вторая — куда более агрессивная и опасная для дома. Кристаллическая сода действует мягко, но очень эффективно.

Она безопасна, биоразлагаема и не вредит окружающей среде при правильном использовании. Купить её легко — продукт есть и в хозяйственных магазинах, и на маркетплейсах, и часто стоит не дороже пары евро за килограмм. Это делает её доступным помощником для ежедневной уборки и ухода за домом.

Как можно использовать кристаллическую соду

  • Удаление жира и пятен
    Кристаллы соды отлично растворяют жир и сложные загрязнения на кухонных поверхностях, посуде, плитах и даже на вытяжках. Средство не царапает металл, подходит для столешниц и решёток духовки.
  • Чистота и мягкость белья
    Добавьте кристаллы в стиральную машину — и бельё станет чище, мягче, уйдут застарелые пятна и неприятные запахи. Сода усиливает действие порошка и выступает в роли натурального смягчителя воды. Особенно выручает при стирке сильно загрязнённых вещей — например, скатертей или рабочей одежды.
  • Удаление накипи и профилактика засоров
    Кристаллическая сода растворяет известковый налёт и органические остатки в раковинах, стоках и унитазах. Регулярное использование помогает не только бороться с засорами, но и предупреждать их, сохраняя трубы в хорошем состоянии без агрессивной химии.
  • Мытьё полов и плитки
    Раствор соды — отличное средство для мытья кафеля, полов и стен: помогает убрать загрязнения, освежить цвет и удалить жир, сохраняя покрытие в идеальном виде.

Советы по использованию

  • Растворите 1-2 столовые ложки соды в литре горячей воды для мытья поверхностей или полов.
  • Для удаления пятен на ткани замочите бельё в растворе кристаллов и порошка.
  • Засыпьте пару ложек соды в слив и залейте кипятком для профилактики засоров.

Меры предосторожности

Хотя кристаллическая сода мягче многих других средств, важно работать в перчатках, избегать попадания в глаза и не смешивать её с кислотами. Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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