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Волгоградское чудо или северная аномалия: где покупка квартиры — не подвиг

Четыре года до собственной квартиры: Волгоград улучшил позиции в рейтинге жилья
1:50
Недвижимость

Этот вопрос волнует тысячи семей в регионе, и свежие данные аналитиков РИА Рейтинг дают конкретный ответ: в Волгограде на покупку стандартной квартиры площадью 60 квадратных метров потребуется 4,3 года накоплений. По данным на май 2025 года, этот показатель стал лучше по сравнению с прошлым годом — тогда срок составлял 5,5 лет.

Волгоград
Фото: volgograd.ru by пресс-служба Волгоградской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Волгоград

Методика расчёта

В расчетах эксперты исходили из стоимости квартиры в регионе — в среднем это 4,9 миллиона рублей за 60 "квадратов". В качестве примера рассматривалась типичная семья из трёх человек (два взрослых и ребенок), где оба родителя получают средние зарплаты и ежемесячно откладывают все, что остается после обязательных расходов на жизнь в пределах прожиточного минимума.

Положение Волгограда в рейтинге

В общероссийском списке Волгоградская область заняла 64-е место. Для сравнения, самые короткие сроки накопления — в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе, где на жильё можно накопить всего за 1,8 года. На противоположном полюсе — Севастополь и Крым: здесь среднестатистической семье потребуется от 8,7 до 8,9 лет постоянных сбережений.

Динамика цен

Средняя стоимость одного квадратного метра в городе превышает 100 тысяч рублей. При этом за последний год наблюдается тенденция к снижению цен на недвижимость, что несколько улучшило возможности для потенциальных покупателей, сообщает novostivolgograda.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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