Хотите строить дом? Сначала узнайте, можно ли это делать на этом участке

Выбор земельного участка — это не просто красивая картинка в объявлении. За фасадом "удобное расположение и хорошая цена" может скрываться целый букет юридических и технических проблем. А потому важнейшее правило при покупке земли — не верить на слово, а всё проверять.
Иногда продавец может скрыть информацию о проблемах участка, а иногда и сам не знать, что:
Первое, что нужно уточнить: поставлен ли участок на кадастровый учёт и есть ли в ЕГРН актуальные данные. Без этого покупать землю категорически не стоит.
Участок может быть без межевого плана, а это уже препятствие для постановки на учёт.
Бывает, что границы оспаривают соседи, даже при наличии подписей в акте согласования.
ГПЗУ покажет:
Но учтите: ГПЗУ дают только при наличии межевания, и не каждый продавец готов его заказывать.
Весной участок расскажет о себе больше: подтопления, проезд, уклоны рельефа. Рядом может быть овраг или пригорок — учтите затраты на укрепление. А ещё важно — где проходят коммуникации. Иногда газ есть "в километре", а подключение обойдётся в сотни тысяч.
Проверку должен делать именно покупатель. Лучше отказаться от сделки заранее, чем потом годами судиться. Перепроверьте границы, документы, условия использования и убедитесь, что участок вам подходит по всем параметрам.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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