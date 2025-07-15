Хотите строить дом? Сначала узнайте, можно ли это делать на этом участке

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В каких случаях договор купли-продажи земли можно оспорить через суд — пояснения юристов

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор земельного участка — это не просто красивая картинка в объявлении. За фасадом "удобное расположение и хорошая цена" может скрываться целый букет юридических и технических проблем. А потому важнейшее правило при покупке земли — не верить на слово, а всё проверять.

Фото: commons.wikimedia.org by Nemracc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дачный участок

Почему нельзя просто верить продавцу

Иногда продавец может скрыть информацию о проблемах участка, а иногда и сам не знать, что:

Границы установлены неправильно.

Участок пересекает красные линии.

По нему проходят коммуникации соседей.

Строительство на нём запрещено.

С чего начинать проверку

Первое, что нужно уточнить: поставлен ли участок на кадастровый учёт и есть ли в ЕГРН актуальные данные. Без этого покупать землю категорически не стоит.

Какие документы изучить

Выписка из ЕГРН. Показывает площадь, границы, категорию земли, стоимость, наличие лесов, водоёмов, обременений, запретов на строительство.

Выписка о переходе прав. Позволяет узнать, сколько раз продавалась земля. Частая смена собственников — тревожный сигнал.

Кадастровый план квартала. Нужен для оценки соседства и границ.

Правоустанавливающие документы. Договоры, решения судов, акты администрации и пр. Особенно важны, если участок получен по спорной или сомнительной схеме (например, через банкротство предыдущего владельца).

Межевание — подводные камни

Участок может быть без межевого плана, а это уже препятствие для постановки на учёт.

Бывает, что границы оспаривают соседи, даже при наличии подписей в акте согласования.

Градостроительный план — что в нём важно

ГПЗУ покажет:

Где можно строить и чего делать нельзя,

Какие отступы соблюдать,

Есть ли охранные зоны и запреты.

Но учтите: ГПЗУ дают только при наличии межевания, и не каждый продавец готов его заказывать.

Осмотр на местности: мелочи решают всё

Весной участок расскажет о себе больше: подтопления, проезд, уклоны рельефа. Рядом может быть овраг или пригорок — учтите затраты на укрепление. А ещё важно — где проходят коммуникации. Иногда газ есть "в километре", а подключение обойдётся в сотни тысяч.

На что ещё обратить внимание

Сервитуты: кто-то может иметь право прохода через ваш участок.

Залог: при ипотеке нельзя продать участок без согласия банка.

Несоответствие назначения: вид разрешенного использования позволяет строить, а ПЗЗ — запрещают.

И главное…

Проверку должен делать именно покупатель. Лучше отказаться от сделки заранее, чем потом годами судиться. Перепроверьте границы, документы, условия использования и убедитесь, что участок вам подходит по всем параметрам.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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