Запретили продать квартиру — можно ли снять арест быстрее

Причины ареста недвижимости и порядок его снятия по данным ФССП

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жильё под арестом — не просто временное неудобство. Это реальный риск остаться без недвижимости, утратить деньги и нервы. Причины ареста могут быть разными, но последствия всегда серьёзные.

Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город

Что происходит при аресте недвижимости

Арест — это не только запрет на продажу квартиры. Это способ давления на собственника при долгах, спорах или уголовных делах. Часто арест накладывается:

При неуплате налогов, кредитов, коммуналки.

В рамках бракоразводных процессов и имущественных споров.

Для обеспечения конфискации при уголовных делах.

К сожалению, случаются и ошибки: арестуют имущество, не принадлежащее должнику, или продолжают удерживать арест даже после уплаты долга.

Как всё происходит

Обычно всё начинается с исполнительного документа: решения суда, акта ФНС и др. Пристав возбуждает дело, даёт 5 дней на добровольное погашение долга. Если этого не случается — выносит постановление об аресте, уведомляет собственника и направляет данные в Росреестр. С этого момента права на распоряжение жильём ограничены.

Что делать собственнику

Не терять время. Пошагово:

Убедитесь, что арест законный: изучите основания, сроки, документы.

Погасите задолженность — это самый быстрый способ снять арест.

Если долга нет или арест ошибочный — подайте жалобу старшему приставу.

При отказе — обжалуйте решение через ФССП или суд.

Важно: фиксируйте каждый шаг и сохраняйте переписку, разговоры, документы. Это поможет при обжаловании.

Закон на вашей стороне

Порядок снятия ареста чётко прописан в законе. Если вы действуете оперативно и грамотно, шанс вернуть права на жильё - очень высок. Но иногда без суда не обойтись. В таком случае — действуйте решительно: подавайте иск и требуйте восстановления нарушенных прав.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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