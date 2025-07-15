Запретили продать квартиру — можно ли снять арест быстрее

Жильё под арестом — не просто временное неудобство. Это реальный риск остаться без недвижимости, утратить деньги и нервы. Причины ареста могут быть разными, но последствия всегда серьёзные.
Арест — это не только запрет на продажу квартиры. Это способ давления на собственника при долгах, спорах или уголовных делах. Часто арест накладывается:
К сожалению, случаются и ошибки: арестуют имущество, не принадлежащее должнику, или продолжают удерживать арест даже после уплаты долга.
Обычно всё начинается с исполнительного документа: решения суда, акта ФНС и др. Пристав возбуждает дело, даёт 5 дней на добровольное погашение долга. Если этого не случается — выносит постановление об аресте, уведомляет собственника и направляет данные в Росреестр. С этого момента права на распоряжение жильём ограничены.
Не терять время. Пошагово:
Порядок снятия ареста чётко прописан в законе. Если вы действуете оперативно и грамотно, шанс вернуть права на жильё - очень высок. Но иногда без суда не обойтись. В таком случае — действуйте решительно: подавайте иск и требуйте восстановления нарушенных прав.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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