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Газ в частный дом: вот с чего нужно начать, чтобы не застрять в бумажной волоките

Программа догазификации в России: условия бесплатного подключения в 2025 году
2:04
Недвижимость

Газ — давно уже не роскошь, а жизненная необходимость. Он обогревает дом, помогает готовить и делает быт комфортным. Но прежде чем зажечь заветную конфорку, придётся пройти бюрократический квест.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Всё начинается с заявки

Чтобы подключить газ, нужно обратиться в региональную газораспределительную организацию. Подать заявку можно онлайн, лично или по почте. Главное — указать цели, оборудование, адрес и приложить план участка с документами на землю и дом.

Что входит в процесс газификации

  • Получение техусловий — документ с требованиями к подключению.
  • Проект — разрабатывается спецорганизацией.
  • Согласование — проект утверждается ГРО.
  • Монтаж — прокладка труб, установка оборудования.
  • Приемка — проверка соответствия проекту.
  • Договор — заключение соглашения с поставщиком.

Виды подключений

  • Централизованное — привычный вариант для большинства.
  • Автономное — когда рядом нет труб, строится собственный отвод и ставится резервуар.
  • Закон и безопасность — без компромиссов.

Все работы должны выполнять только лицензированные специалисты. Нарушения — штраф до 800 000 рублей и, возможно, уголовная ответственность.

А сколько это стоит

Цена — от 300 до 500 тыс. рублей. Если рядом нет трубы — счёт может пойти на миллионы. Важно: государство поддерживает газификацию. Программа "Догазификация" покрывает подводку газа до границы участка бесплатно.

Сроки ожидания

От 6 месяцев до 2 лет — в зависимости от удалённости, мощности и готовности сетей. Участие в льготных программах может ускорить процесс.

Безопасность — приоритет №1

Устанавливайте сертифицированное оборудование, проветривайте помещения, следите за герметичностью и ставьте газоанализаторы. Газ не прощает небрежности.

Уточнения

Газифика́ция - преобразование органической части твёрдого или жидкого топлива в горючие газы при высокотемпературном (1000-2000 °C) нагреве с окислителем (кислород, воздух, водяной пар, CO2 или, чаще, их смесь).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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