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Новая квартира — новые опасности: как обезопасить себя с первого дня

Порядок действий после оформления права собственности на жильё по данным жилищных служб
2:11
Недвижимость

Вы только что стали обладателем новой квартиры? Поздравляем! Но пока вы не начали планировать ремонт и расстановку мебели, стоит решить более важные вопросы — безопасность, регистрация и цифровой контроль над жильем.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Замки и двери: защита начинается с входа

Не рискуйте — сразу замените все замки. Даже если продавцы были "проверенными", вы не знаете, сколько ключей было в обороте. Поставьте современные цилиндровые механизмы и, при желании, усиленную дверь.

"Установили бронированную дверь, видеоглазок и простейший домофон — стало спокойнее", — делится опытом новый собственник.

Финансовый контроль: переоформите счета

Переоформите лицевые счета на свое имя — электричество, газ, воду, интернет и прочее. Используйте онлайн-сервисы для оплаты и контроля расходов.

Прописка: не откладывайте регистрацию

Зарегистрироваться нужно в течение 7 дней после получения прав. Это важно для оформления льгот, медицинских услуг, школы и участия в госпрограммах.

Пожарная безопасность: минимум, который спасает

  • Купите огнетушители (лучше углекислотные).
  • Изучите план эвакуации.
  • Установите сейф для документов.

"Повесили план эвакуации на дверь, дети знают, куда идти — важный шаг".

Будьте начеку: как не стать жертвой мошенников

Не верьте визитам "от коммунальных служб" без удостоверений. Не сообщайте по телефону коды, данные счетчиков и прочую информацию. Подозреваете обман? Звоните напрямую в управляющую компанию.

Подключитесь к цифровым сервисам

Установите приложения для оплаты ЖКУ, передачи показаний, вызова аварийки и получения уведомлений. Это удобно и безопасно.

Сдаете квартиру? Обезопасьте имущество

  • Уберите ценные вещи в сейф.
  • Ограничьте доступ к кладовкам.
  • Установите видеонаблюдение с удалённым доступом.
  • Обязательно заключите подробный договор аренды.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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