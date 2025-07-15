Новая квартира — новые опасности: как обезопасить себя с первого дня

Вы только что стали обладателем новой квартиры? Поздравляем! Но пока вы не начали планировать ремонт и расстановку мебели, стоит решить более важные вопросы — безопасность, регистрация и цифровой контроль над жильем.
Не рискуйте — сразу замените все замки. Даже если продавцы были "проверенными", вы не знаете, сколько ключей было в обороте. Поставьте современные цилиндровые механизмы и, при желании, усиленную дверь.
"Установили бронированную дверь, видеоглазок и простейший домофон — стало спокойнее", — делится опытом новый собственник.
Переоформите лицевые счета на свое имя — электричество, газ, воду, интернет и прочее. Используйте онлайн-сервисы для оплаты и контроля расходов.
Зарегистрироваться нужно в течение 7 дней после получения прав. Это важно для оформления льгот, медицинских услуг, школы и участия в госпрограммах.
"Повесили план эвакуации на дверь, дети знают, куда идти — важный шаг".
Не верьте визитам "от коммунальных служб" без удостоверений. Не сообщайте по телефону коды, данные счетчиков и прочую информацию. Подозреваете обман? Звоните напрямую в управляющую компанию.
Установите приложения для оплаты ЖКУ, передачи показаний, вызова аварийки и получения уведомлений. Это удобно и безопасно.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.