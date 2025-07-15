Купольная, арочная, каплевидная — какая форма теплицы подойдёт вам

Теплица — не просто укрытие от капризов погоды. Это настоящая лаборатория под открытым небом, где вы создаёте идеальные условия для помидоров, зелени, цветов и даже экзотики. И главное — сезон растягивается на месяцы!
Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица
Теплица или парник: в чём разница
Парник — лёгкая, мобильная конструкция, идеальна для весенней рассады и низкорослых культур. Он легко собирается и демонтируется. Но для серьёзных задач — нужна теплица: прочная, долговечная, устойчивая к погодным капризам. Там можно регулировать микроклимат и даже выращивать овощи зимой.
Какие бывают теплицы
По форме:
Арочные — простые в установке, устойчивые к снегу.
Каплевидные — с усиленной прочностью и высоким потолком.
Купольные — стильные и светопрозрачные, но мало места.
С раздвижной крышей — для контроля жары летом.
По Митлайдеру — с отличной вентиляцией.
По каркасу:
Дерево — дешево и красиво, но требует ухода.
Пластик (ПВХ) — лёгкий и не гниёт, но слаб для тяжёлых покрытий.
Металл — надёжно, долговечно, подходит для зимы.
По материалу покрытия:
Плёнка — дёшево, но недолго.
Армированная плёнка — прочнее, до 5 лет службы.
Поликарбонат — отлично держит тепло и свет, служит до 8 лет.
Стекло — красиво и светло, но дорого и хрупко.
А фундамент
Плитный или ленточный — для тяжёлых теплиц и нестабильных почв.
Столбчатый и свайный — проще и дешевле.
Из бруса — подойдёт для лёгкой конструкции на устойчивом грунте.
Что важно помнить
Учитывайте климат, тип почвы, бюджет и свои цели. И тогда теплица станет не просто пристройкой, а вашим главным союзником в борьбе за урожай.
Уточнения
Парни́к - малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.