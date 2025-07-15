Купольная, арочная, каплевидная — какая форма теплицы подойдёт вам

Виды теплиц для дачи: особенности конструкций, материалов и монтажа

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Теплица — не просто укрытие от капризов погоды. Это настоящая лаборатория под открытым небом, где вы создаёте идеальные условия для помидоров, зелени, цветов и даже экзотики. И главное — сезон растягивается на месяцы!

Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Теплица

Теплица или парник: в чём разница

Парник — лёгкая, мобильная конструкция, идеальна для весенней рассады и низкорослых культур. Он легко собирается и демонтируется. Но для серьёзных задач — нужна теплица: прочная, долговечная, устойчивая к погодным капризам. Там можно регулировать микроклимат и даже выращивать овощи зимой.

Какие бывают теплицы

По форме:

Арочные — простые в установке, устойчивые к снегу.

Каплевидные — с усиленной прочностью и высоким потолком.

Купольные — стильные и светопрозрачные, но мало места.

С раздвижной крышей — для контроля жары летом.

По Митлайдеру — с отличной вентиляцией.

По каркасу:

Дерево — дешево и красиво, но требует ухода.

Пластик (ПВХ) — лёгкий и не гниёт, но слаб для тяжёлых покрытий.

Металл — надёжно, долговечно, подходит для зимы.

По материалу покрытия:

Плёнка — дёшево, но недолго.

Армированная плёнка — прочнее, до 5 лет службы.

Поликарбонат — отлично держит тепло и свет, служит до 8 лет.

Стекло — красиво и светло, но дорого и хрупко.

А фундамент

Плитный или ленточный — для тяжёлых теплиц и нестабильных почв.

Столбчатый и свайный — проще и дешевле.

Из бруса — подойдёт для лёгкой конструкции на устойчивом грунте.

Что важно помнить

Учитывайте климат, тип почвы, бюджет и свои цели. И тогда теплица станет не просто пристройкой, а вашим главным союзником в борьбе за урожай.

Уточнения

Парни́к - малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.