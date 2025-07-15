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Вот что нельзя строить на земле ДНП — мало кто знает

Цели и особенности использования земли в ДНП
1:51
Недвижимость

Дачное некоммерческое партнёрство (ДНП) — звучит знакомо, но что на самом деле кроется за этим названием? Несмотря на то, что официально такая форма объединений утратила актуальность после 2019 года, тысячи дачников до сих пор живут "по старинке" — в рамках ДНП.

Репино, Ленинградская область
Фото: commons.wikimedia.org by Errabee из нидерландский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Репино, Ленинградская область

Зачем создавали ДНП

Простыми словами, ДНП — это способ объединения владельцев участков для комфортного загородного отдыха. Совместная инфраструктура, коллективные решения, сезонные дома, баньки, теплицы и уют среди природы — за этим обычно и покупали землю в ДНП.

Хотя формально строить в таких поселках можно и для постоянного проживания, на деле чаще возводят лёгкие дачные домики. Основная цель — отдых, а не сельское хозяйство или круглогодичное проживание.

Как управляется ДНП

Высший орган — общее собрание. Именно оно утверждает устав, бюджет, выбирает председателя и членов правления. Председатель — лицо ДНП: отвечает за контракты, найм сотрудников, отчёты. Есть и ревизионная комиссия — она следит за тем, чтобы деньги не ушли "в песок".

А если захотите выйти

Можно. Достаточно написать заявление. Но даже после выхода вы обязаны платить за те услуги, которыми продолжаете пользоваться: вода, вывоз мусора, дороги — за всё это придётся платить по отдельному договору.

Чем ДНП отличается от СНТ и ИЖС

  • В ДНП — акцент на отдых.
  • В СНТ — выращивание урожая.
  • В ИЖС — полноценная жизнь с дорогами, школами и поликлиниками.

Каждая форма имеет свои особенности, и ДНП здесь — самый "дачный" вариант.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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