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Когда ипотека — не приговор: узнайте, где россияне копят на квартиру быстрее, чем на айфон

Югра вышла в лидеры по срокам накопления на первый взнос по ипотеке
1:47
Недвижимость

В условиях высокого уровня ключевой ставки, когда покупка квартиры становится всё менее доступной для россиян, Югра неожиданно вышла в лидеры по скорости накопления на первый взнос по ипотеке.

Покупка квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка квартиры

Согласно свежему исследованию именно в Ханты-Мансийском автономном округе накопить нужную сумму на первоначальный взнос проще всего.

Это при том, что по общероссийским меркам накопление и ежемесячные выплаты по ипотеке становятся практически неподъёмной задачей для большинства семей.

Югра обогнала Ямал по скорости накоплений

Исследование показало: среднестатистическому жителю Югры потребуется всего 1 год и 9 месяцев, чтобы собрать необходимую сумму — примерно 1,66 миллиона рублей.

Для сравнения, жители Ямала, ранее занимавшие лидирующие позиции, копят тот же срок, но сумма у них выше — около 2,4 миллиона рублей.

На третьей строчке рейтинга оказалась Магаданская область. Здесь накопительный период составляет 2 года и 2 месяца. А вот жители Тюменской области оказались только на 22-м месте. Чтобы собрать нужные 1,78 миллиона рублей, им понадобится как минимум 3 года и 2 месяца.

Быстро копят, но строят медленно

Несмотря на хорошие позиции в рейтинге доступности первоначального взноса, в другом исследовании Югра оказалась в числе отстающих. Речь идёт о темпах строительства жилья. Как отмечают аналитики, в регионе этот процесс идёт довольно медленно, что может затруднить покупку жилья даже при наличии средств.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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