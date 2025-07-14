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Моете пол — а он только хуже? Это не средство виновато, а температура воды из-под крана

Мастера советуют холодную воду для уборки чувствительных покрытий пола
3:38
Недвижимость

Температура воды при мытье пола — вопрос, который часто остаётся без внимания. Между тем от правильного выбора зависит не только чистота, но и долговечность напольного покрытия. Ошибки в этом вопросе могут привести к разводам, быстрой порче поверхности и даже деформации материала.

Уборка в квартире
Фото: Freepik by rawpixel.com
Уборка в квартире

Универсального варианта не существует

Распространённое заблуждение — использовать одну и ту же температуру воды для всех типов полов. На практике многое зависит от материала и характера загрязнений. В одних случаях горячая вода действительно помогает лучше, в других она может нанести вред.

Нельзя сказать, что холодная вода — это плохо, а горячая — всегда хорошо. Каждый вариант имеет своё применение и ограничения.

Когда уместна горячая вода

Горячая вода эффективна при удалении жировых загрязнений, липких пятен и других труднорастворимых следов. Она помогает быстрее размягчить грязь, особенно на плитке, линолеуме и других устойчивых к нагреву поверхностях.

Однако при регулярной уборке с использованием горячей воды напольное покрытие может начать тускнеть или деформироваться. Особенно это касается ламината, паркета и панелей на основе древесины. Высокая температура, в сочетании с переувлажнением, нарушает целостность материала, вызывает разбухание стыков и ухудшает внешний вид пола.

В каких случаях холодная вода предпочтительнее

Холодная вода подходит для уборки в жаркую погоду, когда горячая быстро испаряется и оставляет на полу разводы. Также она безопаснее для покрытий, чувствительных к температуре: мягкий ламинат, натуральное дерево, пробка.

Для удаления пыли, шерсти или лёгких загрязнений холодной воды достаточно. Если поверхность не требует интенсивной очистки, нет смысла подвергать её температурной нагрузке.

Кроме того, холодная вода снижает риск переувлажнения. Это особенно важно при уборке полов с неплотно прилегающими швами.

Оптимальный вариант — тёплая вода

Наиболее универсальным решением считается использование тёплой воды. Она хорошо справляется с большинством бытовых загрязнений и при этом не агрессивна по отношению к напольным материалам.

Важно контролировать не только температуру, но и степень влажности тряпки или швабры. Слишком мокрая уборка вредна для всех типов покрытий: вода может просачиваться в щели, вызывать вздутие, скрипы или расслоение.

Для ламината, паркета и виниловых покрытий рекомендуется использовать слегка тёплую воду и тщательно отжатую тряпку. Это позволяет сохранить структуру и внешний вид материала надолго.

Общие рекомендации

  • Для сильных загрязнений (жир, липкие пятна) — подойдёт горячая вода, но только на термостойких поверхностях.

  • В жаркую погоду и при уборке чувствительных покрытий — лучше использовать холодную воду.

  • Для регулярного ухода — безопасна тёплая вода средней температуры (около 30-40 °C).

  • Любой тип пола требует умеренной влажности, особенно материалы на основе древесины.

Правильный подход к уборке — это не только вопрос гигиены, но и способ сохранить отделку в хорошем состоянии на долгие годы. А знание таких простых деталей, как температура воды, делает ежедневный уход по-настоящему эффективным.

Уточнения

Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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