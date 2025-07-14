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Стиралка пахнет, как болото? Нажмите две кнопки — и она сама избавится от грязи и запаха

Мастера отмечают связь запаха из стиралки с накоплением грязи под манжетой
3:22
Недвижимость

Современные стиральные машины умеют гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Одна из самых полезных, но при этом незаметных функций — автоматическая самоочистка. Её задача — избавлять внутренности машины от грязи, плесени, остатков порошка и запахов. Всё, что требуется от владельца, — нажать пару кнопок.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Зачем вообще чистить стиральную машину

Посудите сами: стиралка ежедневно контактирует с грязной одеждой, порошками, кондиционерами, ворсом и влагой. Всё это со временем оседает внутри барабана, под манжетой, в сливной системе. Даже если техника выглядит чистой снаружи, внутри она может буквально "задыхаться" от налёта и плесени.

Результат — неприятный запах после стирки, разводы на белье и постепенное ухудшение качества работы. А иногда — и настоящие поломки.

Как активировать скрытую функцию

Во многих моделях самоочистка активируется буквально за пару секунд. Найдите на панели кнопки "Интенсивная стирка" и "Без сминания" (они могут быть объединены скобкой или звездочкой). Нажмите их одновременно и удерживайте 2-3 секунды. После этого на экране появится режим "Очистка барабана" — достаточно нажать "Пуск".

Дополнительные средства использовать не нужно. Машина сама проведёт цикл, в ходе которого промоет внутренние узлы горячей водой, удаляя наслоения моющих средств, грязи и жира.

Что ещё стоит делать регулярно

Чтобы стиралка служила дольше и не превращалась в рассадник плесени, одного режима очистки недостаточно. Есть ещё несколько простых, но важных привычек:

  • Оставляйте дверцу приоткрытой после стирки. Это помогает влаге испаряться, а не накапливаться в манжете и барабане.

  • Протирайте уплотнитель насухо. Особенно в складках может собираться влага и налёт.

  • Чистите фильтр. Даже если вода уходит нормально, это не значит, что внутри нет мусора. Пробки из волос и ниток — частая причина поломок.

  • Не пересыпайте порошок. Излишки не смываются, а оседают внутри системы и могут со временем повредить нагревательный элемент.

Почему профилактика важнее ремонта

Многие воспринимают стиральную машину как устройство, которое должно просто работать без вмешательства. Но отсутствие ухода — главный враг любой техники. Гораздо проще раз в месяц потратить 10 минут на чистку, чем потом оплачивать замену насоса или ТЭНа.

К тому же регулярная профилактика помогает экономить — машина тратит меньше энергии и воды, если все детали функционируют корректно и не забиты отложениями.

Маленький шаг — большой эффект

Один раз запустив режим самоочистки, вы сразу заметите разницу: уходит запах, бельё становится свежее, а сама машина работает тише и стабильнее. Это простое действие способно значительно продлить срок службы техники.

Самоочистка — не формальность и не "дополнительная опция", а полезная функция, которой стоит пользоваться регулярно. Тем более, если учесть, насколько просто её активировать.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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