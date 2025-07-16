Восемь гениальных способов охладиться в жару: фельдшер поделился секретами, которые работают

В жаркую погоду важно знать эффективные методы охлаждения. Фельдшер скорой помощи Илья Чернявский дал несколько полезных советов.
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Девушка пьёт воду
Вместо холодной воды, которая даёт лишь временный эффект, можно использовать мокрое полотенце. Для этого смочите ткань в прохладной воде и приложите к местам, где крупные кровеносные сосуды близко к коже: шее (в районе сонных артерий), подмышкам и запястьям. Это помогает эффективнее снижать температуру внутренних органов за счёт интенсивного теплообмена через эти зоны.
Не стоит открывать окна днём, особенно если они выходят на солнечную сторону. Мебель, полы и другие поверхности нагреваются и создают "тепловую ловушку". Окна лучше закрывать и занавешивать днём, а проветривать ночью и ранним утром, когда температура на улице ниже. В это время создайте сквозняк для обновления воздуха и охлаждения помещения, пишет Газета.Ru со ссылкой на фельдшера.
Замороженная вода в пластиковых бутылках может служить мини-кондиционером. Заморозьте 1,5-2 литра воды и используйте двумя способами: положите бутылку, обёрнутую в носок или полотенце, в кровать перед сном для охлаждения спального места или поставьте несколько таких бутылок перед вентилятором для охлаждения воздуха в комнате.
В жару организм теряет много влаги и электролитов (солей). Употребление большого количества чистой воды без восполнения солей может привести к гипонатриемии — снижению уровня натрия в крови. Это вызывает слабость, судороги, головокружение и обмороки. Чтобы избежать этого, добавляйте щепотку соли в питьевую воду, пейте слабоминерализованную воду или специальные аптечные электролитные растворы.
Для улучшения сна в жаркую ночь можно использовать египетский метод. Смочите простыню в воде, тщательно отожмите и накройтесь ею. Испарение воды создаст охлаждающий эффект, способствуя комфортному засыпанию.
Питание в жару также важно. Употребление тяжёлой, жирной и наваристой пищи увеличивает нагрузку на организм. Лучше выбирать лёгкие, хорошо усваиваемые продукты: свежие фрукты и овощи, рис, лёгкие крупы и кисломолочные продукты. Горячие супы замените на холодные блюда, такие как окрошка или свекольник.
Одежда также имеет значение. Не носите обтягивающую одежду, даже если она светлая. Такая одежда мешает естественному испарению пота и может вызвать перегрев. Выбирайте свободную, просторную одежду светлых тонов из натуральных материалов (хлопка, льна) или современных синтетических тканей, которые хорошо отводят влагу.
Принятие ледяного душа в жару не всегда полезно. Резкое воздействие холодной воды сужает кровеносные сосуды, нарушая естественные механизмы теплоотдачи организма. Вода должна быть немного прохладнее температуры тела. После душа не вытирайтесь насухо: оставшаяся влага поможет дополнительно охладиться.
Уточнения
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.