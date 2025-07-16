Восемь гениальных способов охладиться в жару: фельдшер поделился секретами, которые работают

Летний зной: 8 лайфхаков от фельдшера скорой помощи, которые помогут пережить жару

В жаркую погоду важно знать эффективные методы охлаждения. Фельдшер скорой помощи Илья Чернявский дал несколько полезных советов.

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.



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