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Секретное оружие для идеального тостера — что забывают хозяйки

Безопасная чистка тостера: эффективные методы и средства
2:10
Недвижимость

Задумывались ли вы, что тостер — не просто прибор для завтрака, а техника, которая требует регулярного ухода? Без чистки крошки и жир могут не только испортить вкус тостов, но и стать причиной поломки. Хорошая новость: вам не понадобятся дорогие средства, справиться можно быстро и без лишних усилий!

Тостер
Фото: pxhere.com by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тостер

Безопасность прежде всего

Перед началом обязательно отключите тостер от розетки и дождитесь, когда он полностью остынет. Это убережёт вас от ожогов и других неприятностей.

Если у вашей модели есть выдвижной поддон для крошек, аккуратно извлеките его и вытряхните все остатки хлеба. Так вы сразу избавитесь от основной части мусора.

Подготовьте для уборки простые инструменты:

  • мягкая ткань,
  • неабразивная губка,
  • небольшая щётка с мягкой щетиной (например, старая зубная).

Лучше отказаться от агрессивной химии — используйте мыльную воду или слабый раствор уксуса.

Уход за пластиковым тостером

Пластиковый корпус легко очищается обычной влажной тканью, смоченной в мыльной воде. Для стойких пятен приготовьте кашицу из пищевой соды и воды, нанесите на пятно и через пару минут удалите влажной тряпкой. Высушите прибор салфеткой из микрофибры — и он снова блестит!

Чистка тостера из нержавеющей стали

Тостеры из нержавейки чаще всего "страдают" от следов пальцев и разводов. Смесь уксуса и тёплой воды (1:1) отлично помогает вернуть блеск: смочите тряпку, протрите поверхность по направлению линий, а затем отполируйте сухой салфеткой. Завершающий штрих — капля минерального масла для защиты от отпечатков.

Как очистить металлические детали

Жир и налёт на металлических частях тостера лучше всего удалять влажной тряпкой с мыльной водой. Для труднодоступных мест используйте щётку. Если появилась ржавчина, пройдитесь по ней пастой из соды — через пару минут уберите влажной тряпкой и тщательно высушите.

Уточнения

То́стер (англ. toaster) — устройство с питанием от электросети, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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