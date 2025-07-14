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Одна ночь — и кухня засияла: открытие, которое экономит нервы

Удаление пятен и жира с бытовой техники: доступные домашние способы
Недвижимость

Борьба с грязью на плите, духовке и даже стиральной машине часто превращается в настоящую головоломку. Время, потраченное на чистку, иногда кажется бесконечным, особенно когда дело доходит до труднодоступных мест и въевшегося жира. Но есть решения, которые делают уборку проще, быстрее и приятнее.

Стальной кран и кухонная раковина
Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной кран и кухонная раковина

Как быстро очистить ручки на плите и стиральной машине

Чаще всего проблема начинается с ручек — они буквально собирают на себе всю кухонную жизнь. Для идеального результата понадобятся ватные палочки, зубная щётка и немного нашатырного спирта или анисовых капель. Смочите палочку и аккуратно обработайте загрязнения, а щёткой легко удалите остатки жира даже с самых мелких рельефов. Влажная тряпка завершит работу — техника снова сияет.

Если ручки снимаются, процесс становится ещё проще: погрузите их в раствор нашатыря, оставьте на пару часов, а потом очистите обычной зубной щёткой. Не забудьте надеть перчатки — безопасность прежде всего.

Решётки и конфорки — без лишних усилий

Пожалуй, сложнее всего справиться с решётками и конфорками. Здесь выручит аммиак. Положите детали в пластиковый пакет, добавьте 5 ложек аммиака, закройте и оставьте на ночь. Утром просто протрите — всё блестит!

Для духовки — сода, уксус и немного терпения

Внутренние стенки и стекло духовки легко очистить пастой из соды, соли и воды. Нанесите смесь, оставьте на ночь, а утром удалите остатки вместе с грязью. Для быстрого очищения подойдёт раствор уксуса и воды, который справляется даже с застарелым налётом после непродолжительного нагрева.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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