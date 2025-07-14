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Засор под атакой: кулинарная соль объявляет войну бытовой химии

Удаление засора в раковине без химии: применение соли и кипятка
1:36
Недвижимость

Когда вода застаивается в раковине, не спешите хвататься за агрессивные химические средства. Обычная соль, кипяток и немного терпения — вот что действительно может спасти ситуацию, не навредив ни трубам, ни вашему дому.

Сантехник устраняет засор в унитазе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сантехник устраняет засор в унитазе

Соль и кипяток: простое решение

Этот способ знают далеко не все, а работает он безотказно:

  • Засыпьте в слив около 5 столовых ложек обычной поваренной соли.
  • Аккуратно влейте примерно 2 литра крутого кипятка.
  • Оставьте всё на несколько минут — соль размягчит грязь, а кипяток "протолкнет” засор.

В отличие от химии, соль абсолютно безопасна для труб и окружающей среды. Этот метод хорош и для профилактики — используйте его раз в неделю, и засоры будут появляться значительно реже.

Хотите усилить эффект? Используйте соду и уксус

Если засор сильный, попробуйте усиленную версию:

  • Смешайте по 3 ложки соли и пищевой соды, высыпьте смесь в слив.
  • Залейте стаканом уксуса — начнётся реакция, которая разрушит самые стойкие отложения.
  • Завершите промывку кипятком.

Профилактика — залог чистых труб

Злоупотребление химией не только вредно для экологии, но и может испортить трубы. Натуральные способы (соль, сода, уксус) не портят канализацию, не токсичны и стоят копейки.

Регулярное применение натуральных средств предотвращает появление новых засоров и делает кухню и ванную чище и безопаснее для всей семьи.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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