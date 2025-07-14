Засор под атакой: кулинарная соль объявляет войну бытовой химии

Когда вода застаивается в раковине, не спешите хвататься за агрессивные химические средства. Обычная соль, кипяток и немного терпения — вот что действительно может спасти ситуацию, не навредив ни трубам, ни вашему дому.
Этот способ знают далеко не все, а работает он безотказно:
В отличие от химии, соль абсолютно безопасна для труб и окружающей среды. Этот метод хорош и для профилактики — используйте его раз в неделю, и засоры будут появляться значительно реже.
Если засор сильный, попробуйте усиленную версию:
Злоупотребление химией не только вредно для экологии, но и может испортить трубы. Натуральные способы (соль, сода, уксус) не портят канализацию, не токсичны и стоят копейки.
Регулярное применение натуральных средств предотвращает появление новых засоров и делает кухню и ванную чище и безопаснее для всей семьи.
Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.
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Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.