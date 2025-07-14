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Один ингредиент и ваш дом сияет: секрет чистых окон без химии

Советы по выбору чистящих средств для окон и предотвращению появления следов
2:07
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, почему даже после старательного мытья на окнах всё равно остаются пятна? Проблема знакома почти каждому, и дело не только в качестве моющего средства. Иногда результат зависит от инструментов, мелочей и даже самой воды.

Чистка окна чайным раствором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка окна чайным раствором

Что понадобится для идеальной чистоты

  • Ведро с холодной водой — основа для чистящего раствора
  • Моющее средство + уксус — уксус помогает справиться с минеральными разводами
  • Кухонное полотенце и губка — нанесите раствор, аккуратно вытрите загрязнения
  • Шпатель (стяжка для окон) — для удаления воды без разводов
  • Сухое безворсовое полотенце — чтобы довести окна до блеска

Совет: Добавляйте уксус в воду для мытья — он отлично растворяет следы кальция и помогает удалить жир. Рецепт прост: 5 литров воды + 100 мл уксуса. Если окна сильно загрязнены, увеличьте дозу уксуса.

Справиться с особо сложными загрязнениями

Когда на стекле скопилась въевшаяся пыль или жир, поможет нашатырный спирт. Просто добавьте его в воду вместе с ложкой обычного средства для мытья посуды. Только не забывайте проветривать помещение — пары нашатыря резкие!

Техника мойки: от рамы к стеклу

  1. Очистите раму
    Сначала удалите пыль и грязь с рамы, чтобы потом не размазать её по стеклу.
  2. Правильное движение — чистое стекло
    Нанесите смесь губкой или тряпкой, распределите по стеклу. Удаляйте воду шпателем — всегда в одном направлении! Протирайте шпатель после каждого движения.

Лайфхак для больших окон

Ведите шпатель сверху вниз или делайте плавные движения в форме перевёрнутой буквы S. Такой способ помогает убрать влагу равномерно и не оставляет следов.

Пару деталей для идеального результата

Не торопитесь сушить стекло — дайте раствору немного подействовать
Для глянцевого блеска протрите стекло в самом конце сухой микрофиброй
Если вода жёсткая, всегда добавляйте немного уксуса

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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