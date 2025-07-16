Ипотечный капкан в Москве: переплата за квадратный метр ужасает – готовьте миллионы

Ипотечный кошмар в Москве: переплата 2.6 млн за квадратный метр – эксперты бьют тревогу

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы на сегодняшний день составляет 616 тысяч рублей. Управляющий директор компании "Метриум", Руслан Сырцов, сообщил, что при текущих рыночных условиях и ставке около 21,4%, при первом взносе в 20% и сроке кредита в 30 лет, общая сумма выплат за квадратный метр достигает 3,2 млн рублей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пара в помещении

Таким образом, переплата за квадратный метр на первичном рынке столицы в июле 2025 года составит 2,6 млн рублей.

Сырцов также отметил, что степень обременения будет постепенно снижаться благодаря снижению ключевой ставки. В настоящее время большинство покупателей оформляют рыночную ипотеку на оставшуюся сумму, особенно в рамках альтернативных сделок или при переходе с рассрочки на жилищный кредит. Покупатели рассчитывают на последующее рефинансирование кредита, цитирует эксперта Газета.Ru.

"Покупателей, которые способны справиться на продолжительный срок с подобной долговой нагрузкой, даже в Москве немного", — добавил Сырцов.

6 июня по решению Центрального банка России ключевая ставка была снижена с 21% до 20%. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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