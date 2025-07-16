Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровой кадастр оружия: вот для чего его введут в России
Мы живём в странном месте: наука нашла логическое объяснение хаосу во Вселенной
Жизнь на Фукуоке: как наслаждаться каждым мгновением на жемчужном острове
Исследование: блондинки чаще занимают руководящие должности
Котлеты, которые покорят даже самых привередливых детей
Эксперт Юлия Кондратенок назвала эффективные способы отпугивания кротов
При лактозной непереносимости суп-пюре может вызвать вздутие
Снижает сахар и регулирует кишечник – просто смешайте его с творогом
Туризм без пробок: законопроект поможет массовым мероприятиям и путешествиям

Ипотечный капкан в Москве: переплата за квадратный метр ужасает – готовьте миллионы

Ипотечный кошмар в Москве: переплата 2.6 млн за квадратный метр – эксперты бьют тревогу
1:31
Недвижимость

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы на сегодняшний день составляет 616 тысяч рублей. Управляющий директор компании "Метриум", Руслан Сырцов, сообщил, что при текущих рыночных условиях и ставке около 21,4%, при первом взносе в 20% и сроке кредита в 30 лет, общая сумма выплат за квадратный метр достигает 3,2 млн рублей.

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

Таким образом, переплата за квадратный метр на первичном рынке столицы в июле 2025 года составит 2,6 млн рублей.

Сырцов также отметил, что степень обременения будет постепенно снижаться благодаря снижению ключевой ставки. В настоящее время большинство покупателей оформляют рыночную ипотеку на оставшуюся сумму, особенно в рамках альтернативных сделок или при переходе с рассрочки на жилищный кредит. Покупатели рассчитывают на последующее рефинансирование кредита, цитирует эксперта Газета.Ru.

"Покупателей, которые способны справиться на продолжительный срок с подобной долговой нагрузкой, даже в Москве немного", — добавил Сырцов.

6 июня по решению Центрального банка России ключевая ставка была снижена с 21% до 20%. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Снижает сахар и регулирует кишечник – просто смешайте его с творогом
Туризм без пробок: законопроект поможет массовым мероприятиям и путешествиям
Непредсказуемые чёрные дыры: слияние на грани невозможного открыло новые горизонты науки
От Диснея до Драгстера: куда ехать за семейным драйвом и экстримом
34,5 млрд рублей: Росреестр перевыполнил бюджетный план
Йогурт, вишня и кефир признаны лучшими для позднего ужина
Существует удивительно простой способ нагрева бассейна в саду
Газовики напомнили, когда обязательна поверка и замена счётчика в квартире
Неподвижность при боли в спине может ухудшить состояние — рассказала Кейси Рассел
Филлеры, которые всё испортили: 5 признаков, что вы перестарались
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.