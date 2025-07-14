Как избавиться от моли в доме: простые секреты и натуральные методы

Моль не пройдёт: 5 натуральных методов, чтобы избавиться от вредителей в доме

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Моль может появиться даже в самом ухоженном доме — особенно в тёплых, тёмных и влажных местах. Она любит прятаться в шкафах, кухонных ящиках, книгах и на балконах с хранимой одеждой. Вред наносит не только тканям, но и бумаге, еде и даже сантехнике.

Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Одежная моль

Но хорошие новости в том, что для борьбы с этими незваными "гостями" не нужны ни магазинные средства, ни токсичные ловушки. Всё можно сделать дома — просто, быстро и безопасно.

Домашняя смесь, которая избавляет от моли

Этот способ особенно популярен у тех, кто не хочет использовать химию. Он не только дешев, но и действительно работает.

Вам понадобятся:

1 столовая ложка пищевой соды

1 столовая ложка сахара

Смешайте ингредиенты и разложите небольшими порциями в крышечки, блюдца или маленькие баночки. Расставьте по углам шкафов, ящиков, кладовок или любых других укромных мест.

Сахар привлекает насекомых, а сода становится для них смертельной ловушкой.

Натуральные репелленты: отпугивают, а не убивают

Если вам ближе профилактика, чем уничтожение — попробуйте натуральные ароматические средства, которые не любят моль и другие насекомые.

Гвоздика и корица:

Заверните смесь специй в фольгу

Сделайте несколько проколов вилкой, чтобы вышел аромат

Разложите внутри шкафов, ящиков, холодильников

Цитрусовая защита:

Высушенные корки лимона, апельсина или лайма можно просто разложить по углам

Или протереть ими полки и ящики, усилив эффект

Простые привычки, которые защитят дом от моли

Регулярно проветривайте шкафы и ящики

Не убирайте одежду и документы в хранилище во влажном виде

Используйте мешочки с сушёной лавандой как ароматический щит

Проверяйте щели и плинтусы — это входные ворота для вредителей

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих. Название класса происходит от глагола "сечь" (насекать) и представляет собой кальку с фр. insecte (лат. insectum ← ср.-греч. ἔντομον с тем же значением), означающего "животное с насечками".



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