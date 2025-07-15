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Раскрываем старый советский метод: ваше оружие против ржавчины – всего 2 ингредиента

Как убрать ржавчину с металла: надежный метод и два аптечных средства
1:53
Недвижимость

Ржавчина — это оксид железа, который образуется при контакте железа с кислородом и водой. Если добавить к этой смеси еще и соль, к примеру, с зимней дороги, то процесс разрушения металла ускорится.

Ржавчина
Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ржавчина

С ржавчиной можно бороться долго и упорно, а можно использовать старый советский метод и превратить эту задачу в увлекательное занятие с элементами химии. Все, что вам нужно, — это два доступных препарата из аптеки, которые помогут справиться с проблемой.

Подготовка: необходимые материалы

  • перекись водорода,
  • марганцовка (перманганат калия). Если марганцовку не удастся найти в аптеке, можно приобрести ее в садовом магазине.
  1. Меры предосторожности: перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Раствор будет пениться и разбрызгиваться, поэтому лучше защитить кожу и глаза.
  2. Приготовление раствора: возьмите 2-3 столовые ложки перекиси водорода и добавьте к ней щепотку марганцовки. Важно не переборщить с марганцовкой — раствор должен иметь бледно-фиолетовый цвет.
  3. Нанесение раствора: нанесите полученный раствор на ржавые участки и оставьте его на 5-10 минут. В это время можно подготовить щетку или абразивную губку для удаления ржавчины.
  4. Удаление ржавчины: после истечения времени аккуратно протрите обработанные участки металла. Будьте готовы к тому, что ржавчина начнет отслаиваться кусками, как старая штукатурка.
  5. Финальная обработка: после удаления ржавчины тщательно протрите металл насухо и обработайте его техническим маслом. Это защитит поверхность от повторного появления ржавчины. Если пропустить этот шаг, рыжие пятна могут вернуться через несколько дней.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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