Раскрываем старый советский метод: ваше оружие против ржавчины – всего 2 ингредиента

Как убрать ржавчину с металла: надежный метод и два аптечных средства

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ржавчина — это оксид железа, который образуется при контакте железа с кислородом и водой. Если добавить к этой смеси еще и соль, к примеру, с зимней дороги, то процесс разрушения металла ускорится.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ржавчина

С ржавчиной можно бороться долго и упорно, а можно использовать старый советский метод и превратить эту задачу в увлекательное занятие с элементами химии. Все, что вам нужно, — это два доступных препарата из аптеки, которые помогут справиться с проблемой.

Подготовка: необходимые материалы

перекись водорода,

марганцовка (перманганат калия). Если марганцовку не удастся найти в аптеке, можно приобрести ее в садовом магазине.

Меры предосторожности: перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Раствор будет пениться и разбрызгиваться, поэтому лучше защитить кожу и глаза. Приготовление раствора: возьмите 2-3 столовые ложки перекиси водорода и добавьте к ней щепотку марганцовки. Важно не переборщить с марганцовкой — раствор должен иметь бледно-фиолетовый цвет. Нанесение раствора: нанесите полученный раствор на ржавые участки и оставьте его на 5-10 минут. В это время можно подготовить щетку или абразивную губку для удаления ржавчины. Удаление ржавчины: после истечения времени аккуратно протрите обработанные участки металла. Будьте готовы к тому, что ржавчина начнет отслаиваться кусками, как старая штукатурка. Финальная обработка: после удаления ржавчины тщательно протрите металл насухо и обработайте его техническим маслом. Это защитит поверхность от повторного появления ржавчины. Если пропустить этот шаг, рыжие пятна могут вернуться через несколько дней.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.



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