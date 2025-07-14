Безопасные курорты для купания: почему Азовское море стало выбором туристов этой лета

Вот три курорта на юге России, где можно найти самые доступные цены на аренду жилья

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин сообщил, что курорты Азовского моря стали особенно популярными после разлива мазута. Спрос на них увеличился на 20%.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж

По данным "Суточно.ру", Ейск лидирует по доступности аренды жилья. В июле средняя стоимость проживания здесь составляет 3720 рублей в сутки. Каспийск занимает второе место с ценой в 3950 рублей, а Дербент замыкает тройку лидеров с арендой за 3990 рублей в сутки.

Также в июле можно найти сравнительно недорогое жильё в Кабардинке, Лоо, Архипо-Осиповке, Хосте и Гудауте. Средняя стоимость аренды в этих курортах Краснодарского края составляет до 4500 рублей в сутки. Все эти курорты признаны безопасными для купания и отдыха на пляже, пишет РИА Недвижимость, ссылаясь на эксперта.

Средняя ставка аренды жилья в России в июле увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом и составила 5420 рублей в сутки. Туристы обычно арендуют жильё на пять дней. Больше всего бронирований в июле приходится на Петербург, Сочи и Москву.

Уточнения

Ейск — город в Краснодарском крае.



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