Рост доступности квартир в России: на первом месте — Краснодар и Воронеж

Аналитика покупательского интереса: какие города лидируют по предложению квартир в новостройках

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За последний год предложение квартир в новых домах российских городов увеличилось на 20%, а за последний месяц — на 4%. Положительная тенденция наблюдается более чем в половине крупнейших городов страны — в 28 из 42. Краснодар и Воронеж лидируют по количеству доступных квартир.

Фото: web.archive.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Воронеж

Значительный рост предложения зафиксирован в Самаре (+55%), Саратове (+27%), Ростове-на-Дону (+19%) и Тюмени, а также в Уфе (обе — +17%). Замыкают список Брянск (+16%) и Новосибирск (+14%). Эти данные предоставлены аналитиками сервиса "Авито Недвижимость".

Покупательский интерес также возрос в 11 городах. Наибольший прирост наблюдается в Екатеринбурге (+24%), Иванове (+20%) и Ульяновске (+17%). Аналитики отмечают, что покупатели стали искать квартиры более целенаправленно, сокращая количество просматриваемых вариантов и ориентируясь на суженный ценовой диапазон, сообщает Газета.Ru.

Цены на квартиры остались практически неизменными, за исключением небольшого снижения в Самаре (-4%), Волгограде (-3%), Иванове (-2%), Красноярске (-1,4%), Москве (-1,3%) и Тюмени (-1,2%). Кроме того, снижение цен зафиксировано еще в 12 крупных городах России.

Уточнения

Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области.



Краснода́р (до 1920 года — Екатеринода́р) — город на юго-западе России, административный центр Краснодарского края и историко-географического региона Кубань.



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