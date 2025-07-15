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Как спасти телефон от перегрева: 5 простых правил, которые вы не знали

5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта
1:28
Недвижимость

В жаркую погоду важно правильно использовать телефон, чтобы он работал стабильно. Александр Никитин, директор по продукту Ippon, рекомендует несколько простых правил.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Во-первых, лучше избегать быстрой зарядки, так как она выделяет много тепла. Оптимальный уровень заряда батареи — от 20% до 80%. Полная зарядка до 100% создаёт дополнительную нагрузку на батарею и увеличивает тепловыделение.

В жару лучше заряжать телефон ночью, когда температура ниже. Также стоит снимать чехол во время зарядки. Для охлаждения телефона можно использовать керамическую плитку, толстое стекло или мраморную поверхность. Эти материалы эффективно отводят тепло от устройства, сообщает Газета.Ru.

"Так, обычная кухонная разделочная доска из толстого стекла или крупная керамическая напольная плитка могут служить отличной "холодной" подставкой, которая будет отводить тепло от задней панели мобильного устройства", — отметил Никитин.

Кроме того, важно учитывать фоновые процессы, которые тоже выделяют тепло. Автоматическая синхронизация, загрузка фото, обновления системы, геолокация и постоянное подключение к Wi-Fi/Bluetooth работают даже в фоновом режиме. Снижение этих процессов поможет уменьшить тепловыделение и обеспечить стабильную работу телефона.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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