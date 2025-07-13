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Не выбрасывайте губку — удивительные идеи, которые сэкономят бюджет

Советы домохозяек по удалению пригоревших остатков с помощью старых губок
1:49
Недвижимость

Казалось бы, что может быть проще старой губки для мытья посуды? Обычно её выбрасывают, не задумываясь. Но если знать несколько хитростей, она легко превращается в многоразового помощника для уборки, чистки и даже защиты окружающей среды.

Кухонные губки для мытья посуды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные губки для мытья посуды

Почему не стоит торопиться выбрасывать губку

Одна из главных причин — это возможность подарить ей "вторую жизнь". Даже когда губка уже не годится для посуды, она отлично справится с другими задачами:

  • удалит пригоревшую еду из кастрюль;
  • нейтрализует неприятные запахи в холодильнике;
  • пригодится для уборки в саду или гараже.

Многие удивляются, как легко обычная губка помогает избавиться от въевшихся пятен или вернуть блеск старым вещам.

Как продлить жизнь губки

Оказывается, срок службы можно увеличить в разы! Просто постирайте губку в машинке на 60 °C с обычным порошком — бактерии погибнут, и вещь будет как новая. Не забывайте тщательно просушивать губку после каждого использования и хотя бы раз в неделю дезинфицировать её: 30 секунд в микроволновке, и большинство микробов исчезнут.

Если губка сильно загрязнена, замочите её в растворе с мощным средством — это поможет даже при сложных пятнах.

Вторая жизнь губки: идеи для дома и не только

  • Засохшие сковороды и кастрюли легче очистить, если потереть их старой губкой;
  • Положите губку в барабан стиральной машины — и про плесень, и про запах можно забыть;
  • Используйте губку для очистки межплиточных швов — с плесенью справится на ура.

Регулярное использование и грамотный уход за губками не только экономят бюджет, но и сокращают количество отходов. Маленькие перемены — большой вклад в защиту планеты!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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