Не выбрасывайте губку — удивительные идеи, которые сэкономят бюджет

Казалось бы, что может быть проще старой губки для мытья посуды? Обычно её выбрасывают, не задумываясь. Но если знать несколько хитростей, она легко превращается в многоразового помощника для уборки, чистки и даже защиты окружающей среды.
Одна из главных причин — это возможность подарить ей "вторую жизнь". Даже когда губка уже не годится для посуды, она отлично справится с другими задачами:
Многие удивляются, как легко обычная губка помогает избавиться от въевшихся пятен или вернуть блеск старым вещам.
Оказывается, срок службы можно увеличить в разы! Просто постирайте губку в машинке на 60 °C с обычным порошком — бактерии погибнут, и вещь будет как новая. Не забывайте тщательно просушивать губку после каждого использования и хотя бы раз в неделю дезинфицировать её: 30 секунд в микроволновке, и большинство микробов исчезнут.
Если губка сильно загрязнена, замочите её в растворе с мощным средством — это поможет даже при сложных пятнах.
Регулярное использование и грамотный уход за губками не только экономят бюджет, но и сокращают количество отходов. Маленькие перемены — большой вклад в защиту планеты!
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?