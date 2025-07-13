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Внутри микроволновки — взрыв свежести: что сделала простая смесь

Уксус применяется для очистки микроволновой печи от жира и запаха — советы домохозяек
1:36
Недвижимость

Оказывается, для идеальной чистоты микроволновой печи не нужны дорогие средства и утомительные чистки! Всего один привычный ингредиент из кухни способен быстро растворить жир и убрать неприятный запах, не оставляя следов химии.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
микроволновка

Всё, что вам нужно — уксус и немного терпения

Возьмите 1 стакан обычного 9%-ного уксуса и столько же воды. Смешайте в глубокой миске, поставьте смесь в микроволновку и выберите максимальную мощность. Пять минут — и пар начнёт работать за вас: конденсат осядет на стенках, размягчит даже самые застарелые загрязнения.

После завершения цикла не спешите открывать дверцу: пусть микроволновка постоит ещё пару минут. Пар продолжит действовать, и грязь станет мягче.

Как легко удалить даже стойкие пятна

Осторожно достаньте миску (будьте аккуратны — она горячая!), а затем протрите внутренности мягкой губкой с каплей средства для мытья посуды. Если встретите особо упрямые пятна, используйте пластиковую карточку — она поможет, не повредив покрытие. Завершите уборку чистой губкой и высушите поверхность.

Этот метод прост и подходит даже для очень занятых: всё, что требуется, — минимальные усилия и немного уксуса.

Бонус: свежий запах без химии

Главное преимущество уксуса — не только борьба с грязью, но и полное устранение запахов. После такой чистки микроволновка остаётся свежей, а неприятный "дух" исчезает навсегда.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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