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Вклады и квартиры сравнялись: как теперь думают москвичи

Спрос на покупку квартир в Москве вырос из-за акций от застройщиков — ORO
1:35
Недвижимость

Инвестировать или подождать? Такой вопрос всё чаще задают себе жители Москвы и Подмосковья. Весной 2025 года популярность двух главных способов сохранения и приумножения денег практически сравнялась.

Акции
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акции

Согласно опросу агентства ORO, 43% москвичей готовы отнести деньги на банковский депозит, а 42% — вложиться в покупку недвижимости. Ещё осенью прошлого года ситуация была иной: тогда вклады опережали квартиры на 4%.

Почему интерес к жилью растёт

Весной рынок недвижимости подогрели рассрочки и бонусы от застройщиков. Эти меры вернули интерес к квартирам — особенно на фоне общей экономической нестабильности. Но говорить о полном восстановлении спроса пока рано.

Прицениваются, но не покупают

Интерес — это ещё не покупка. Доля тех, кто планирует приобрести квартиру в будущем, за год снизилась с 32% до 26%. Люди наблюдают, анализируют и ждут — либо лучших условий, либо большей уверенности в завтрашнем дне.

Чего ждут инвесторы

  • Стабильности на рынке.
  • Новых программ льготной ипотеки.
  • Снижения ставок по кредитам.
  • Более понятных перспектив по доходности недвижимости.

Пока не ясно, куда в ближайшие месяцы качнётся маятник доверия: в сторону квадратных метров или обратно в сторону вкладов. Но уже очевидно — москвичи хотят сохранить и приумножить, а не просто тратить.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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