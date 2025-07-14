Вклады и квартиры сравнялись: как теперь думают москвичи

Спрос на покупку квартир в Москве вырос из-за акций от застройщиков — ORO

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестировать или подождать? Такой вопрос всё чаще задают себе жители Москвы и Подмосковья. Весной 2025 года популярность двух главных способов сохранения и приумножения денег практически сравнялась.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акции

Согласно опросу агентства ORO, 43% москвичей готовы отнести деньги на банковский депозит, а 42% — вложиться в покупку недвижимости. Ещё осенью прошлого года ситуация была иной: тогда вклады опережали квартиры на 4%.

Почему интерес к жилью растёт

Весной рынок недвижимости подогрели рассрочки и бонусы от застройщиков. Эти меры вернули интерес к квартирам — особенно на фоне общей экономической нестабильности. Но говорить о полном восстановлении спроса пока рано.

Прицениваются, но не покупают

Интерес — это ещё не покупка. Доля тех, кто планирует приобрести квартиру в будущем, за год снизилась с 32% до 26%. Люди наблюдают, анализируют и ждут — либо лучших условий, либо большей уверенности в завтрашнем дне.

Чего ждут инвесторы

Стабильности на рынке.

Новых программ льготной ипотеки.

Снижения ставок по кредитам.

Более понятных перспектив по доходности недвижимости.

Пока не ясно, куда в ближайшие месяцы качнётся маятник доверия: в сторону квадратных метров или обратно в сторону вкладов. Но уже очевидно — москвичи хотят сохранить и приумножить, а не просто тратить.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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